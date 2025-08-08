अन्तरराष्ट्रीय

पहली छमाही में चीन में लौह एवं इस्पात उद्योग के मुनाफे में 60 फीसदी का इजाफा

Aug 08, 2025, 04:43 AM

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। चीन लौह एवं इस्पात संघ के मुताबिक, वर्ष 2025 की पहली छमाही में चीन के लौह एवं इस्पात उद्योग के मुनाफे के कुल मूल्य में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 63.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2025 की पहली छमाही में, पूरे चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन 51.5 करोड़ टन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.0 प्रतिशत कम है और चीनी राष्ट्रीय औद्योगिक विनियमन नीतियों की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप है।

चीन लौह एवं इस्पात संघ द्वारा निर्धारित लौह एवं इस्पात उद्यमों के मुनाफे का कुल मूल्य 59.2 अरब युआन तक पहुंचा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 63.26 प्रतिशत ज्यादा है।

चीन लौह एवं इस्पात संघ के अध्यक्ष जाओ मिन्गे ने कहा कि आपूर्ति व मांग के बीच एक गतिशील संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय उत्पादन नियंत्रण उपायों के कारण, चीन में 1 करोड़ टन से अधिक उत्पादन वाले 20 इस्पात उद्यमों में कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.7 प्रतिशत कम रहा। इससे चीन में इस्पात का भंडार कम बना हुआ है, आपूर्ति व मांग के बीच एक बुनियादी संतुलन बना हुआ है और इस्पात की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं। साथ ही, कच्चे माल व ईंधन की मांग में कमी आई है, जिससे संबंधित लागत नीचे आई है।

बताया जाता है कि वर्ष 2025 की पहली छमाही में, चीन में 70 करोड़ टन से अधिक इस्पात उत्पादन क्षमता ने अत्यंत निम्न उत्सर्जन हासिल किया। इनमें से कुछ इस्पात उद्यम औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जबकि अन्य इस्पात उद्यमों से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग समुद्री जल को विलवणीकरण करने के लिए करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

