पहले आठ महीने में चीन के कुल सेवा आयात-निर्यात में 7.4% की वृद्धि

बीजिंग, 30 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक, चीन का सेवा व्यापार लगातार बढ़ रहा है, कुल आयात और निर्यात 52 खरब 47 अरब 69 करोड़ युआन तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 7.4% की वृद्धि है।

इसमें निर्यात 23 खरब 44 करोड़ युआन रहा, जो 14.7% की वृद्धि दर्शाता है और आयात 29 खरब 47 अरब 25 करोड़ युआन रहा, जो 2.3% की वृद्धि दर्शाता है।

सेवा व्यापार घाटा 6 खरब 46 अरब 81 करोड़ युआन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2 खरब 28 अरब 7 करोड़ युआन कम था।

वाणिज्य मंत्रालय के संबंधित अधिकारी के मुताबिक, जनवरी से अगस्त तक, ज्ञान-गहन सेवाओं में चीन के व्यापार में वृद्धि बनी रही, ज्ञान-गहन सेवाओं का आयात और निर्यात 20 खरब 25 अरब 7 करोड़ युआन तक पहुंच गया, जिसमें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.7% की वृद्धि हुई। इनमें अन्य वाणिज्यिक सेवाओं और दूरसंचार कंप्यूटर व सूचना सेवाओं का आयात और निर्यात क्रमशः 854.72 अरब युआन और 713.1 अरब युआन था, जिसकी वृद्धि दर क्रमशः 3.6% और 10.8% थी।

इसके अलावा, यात्रा सेवाओं के निर्यात में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। जनवरी से अगस्त तक, यात्रा सेवाओं का आयात और निर्यात 14 खरब 48 अरब 18 करोड़ युआन तक पहुंच गया, जिसमें साल-दर-साल 8.6% की वृद्धि हुई। निर्यात में 57.6% और आयात में 2.3% की वृद्धि हुई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/