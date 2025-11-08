पहले 10 महीनों में चीन के माल व्यापार में लगातार वृद्धि हुई

बीजिंग, 8 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2025 के पहले 10 महीनों में, चीन के माल व्यापार में लगातार स्थिरता के साथ वृद्धि देखी गई, जिसका कुल मूल्य 373.1 खरब युआन रहा, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 3.6% की वृद्धि है।

इसमें 'बेल्ट एंड रोड' पहल के सह-निर्माण में भाग लेने वाले देशों के साथ चीन के माल व्यापार का कुल मूल्य 192.8 खरब युआन पहुंचा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.9% ज्यादा है।

चीन के कुल विदेशी व्यापार में इसका अनुपात 51.7% है। साथ ही, चीन में निजी उद्यमों द्वारा आयात और निर्यात व्यापार का कुल मूल्य 212.8 खरब युआन पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% अधिक है।

वहीं, इस अक्टूबर में, चीन के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य 37 खरब युआन पहुंचा है, जिसमें निर्यात और आयात व्यापार का मूल्य क्रमशः 21.7 खरब युआन और 15.3 खरब युआन है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/