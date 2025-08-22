अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी से यूक्रेन युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हुई : फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों

Aug 22, 2025, 10:03 AM

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी दी। खास बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में पोस्ट किया।

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से टेलीफोन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की।

इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि हम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई पर शिखर सम्मेलन के लिए काम कर रहे हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को टैग किया और लिखा, "मैंने अभी-अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। हमने यूक्रेन में युद्ध पर अपनी स्थिति पर सहमति जताई ताकि यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा की मजबूत गारंटी के साथ न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ सकें। व्यापार के मुद्दों पर, हम सभी क्षेत्रों में अपने आर्थिक आदान-प्रदान और अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं, यही हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''पिछले साल फरवरी में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के बाद हम 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में जी-7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता की तैयारी में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराई।"

--आईएएनएस

एसके/एबीएम

