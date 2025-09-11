पीएम मोदी और जार्जिया मेलोनी ने रणनीतिक कार्य योजना को और मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता

रोम, 10 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने इस वार्ता की जानकारी दी।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि आज मेरी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान हमने द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और इटली-भारत रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 को और मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें वाणिज्यिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने से लेकर निवेश और कनेक्टिविटी के मामलों में और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) के माध्यम से भी सहयोग को मजबूत करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि इस बातचीत में यूक्रेन में युद्ध के नवीनतम घटनाक्रमों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर भी प्रदान किया गया, जिसके संबंध में हमने युद्धविराम को बढ़ावा देने और न्यायसंगत एवं स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने के हर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करने की प्रतिबद्धता साझा की।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता की जानकारी दी थी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई।

उन्होंने कहा कि पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया।

--आईएएनएस

डीकेपी/