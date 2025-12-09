अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने शीर्ष वैश्विक सीईओ से मिलकर जताई खुशी, भारत में निवेश और विस्तार की पुष्टि

Dec 09, 2025, 05:43 PM

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवि कुमार एस, इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं सीईओ सत्य नडेला सहित तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में निवेश और अपने परिचालन के और विस्तार का आश्वासन दिया। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इन दिग्गजों से मिलकर खुशी जताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि रवि कुमार एस और राजेश वारियर के साथ एक शानदार बैठक हुई। भारत भविष्य के क्षेत्रों में कॉग्निजेंट की निरंतर साझेदारी का स्वागत करता है। हमारे युवाओं का एआई और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना भविष्य में एक जीवंत सहयोग की नींव रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ लिप-बू टैन से मिलकर खुशी हुई। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हमारी यात्रा के प्रति इंटेल की प्रतिबद्धता का स्वागत करता है। मुझे विश्वास है कि प्रौद्योगिकी के लिए एक नवाचार-संचालित भविष्य के निर्माण के लिए हमारे युवाओं के साथ काम करने में इंटेल को बहुत अच्छा अनुभव होगा।"

इससे पहले कॉग्निजेंट ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि कंपनी देश के उभरते शहरों में विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और विकास एवं प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगी।

कॉग्निजेंट ने 'एक्स' पर लिखा कि हमारे सीईओ रवि कुमार एस और कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजेश वारियर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने एआई को अपनाने में तेजी लाने और एआई क्षमताओं एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास को आगे बढ़ाने पर एक प्रेरक बातचीत की।

कॉग्निजेंट ने लिखा कि हमारे सीईओ ने प्रधानमंत्री के समक्ष कॉग्निजेंट की भारत के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की और उन्हें समान विकास और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए उभरते शहरों में विस्तार करने की हमारी योजनाओं से अवगत कराया।

वहीं, इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ लिप-बू टैन ने 'एक्स' पर लिखा कि मंगलवार दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमने प्रौद्योगिकी, कंप्यूटिंग और भारत की अपार संभावनाओं से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की। मैं एक व्यापक सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं और इंटेल भारत सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

