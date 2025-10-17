अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा

Oct 17, 2025

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक व बहुआयामी संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरीनी अमरासूरिया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगी। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल में श्रीलंका की अपनी राजकीय यात्रा को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसानायका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर उपयोगी चर्चाएं की थीं।

दोनों नेताओं ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-श्रीलंका के विशेष संबंधों को रेखांकित करते हुए साझा विकास यात्रा में मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने राष्ट्रपति डिसानायका को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं और भविष्य में निरंतर संवाद की आशा जताई।

इसी क्रम में, मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलाती ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति सीसी को गाजा शांति समझौते में मिस्र की अहम भूमिका के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

विदेश मंत्री अब्देलाती ने अपनी यात्रा के दौरान आयोजित पहली भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा और जन-से-जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

