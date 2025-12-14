पीएम मोदी ने सिडनी हमले की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दोहराई प्रतिबद्धता

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता दोहराई।

पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए भारत की जनता की ओर से उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुटता से खड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर आज हुए भयावह आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया था। भारत की ओर से, मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।"

इसके अलावा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, "ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन पर हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।"

घटना सिडनी के समयानुसार शाम करीब 6:30-6:45 बजे हुई, जब बीच पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। यह मास शूटिंग हनुक्का (यहूदी त्योहार) के पहले दिन आयोजित 'चानुका बाय द सी' इवेंट के दौरान हुई। हनुक्का का त्योहार आठ दिनों तक मनाया जाता है।

चश्मदीदों के मुताबिक काले कपड़े में दो लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। 12 से 50 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया।

वहीं इजरायल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने इस हमले पर दुख जताते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर चेतावनी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने लिखा, "सिडनी में हमारे यहूदी भाई-बहनों के लिए हमारी संवेदना है, जिन पर बुरे आतंकवादियों ने तब हमला किया जब वे मोमबत्ती जलाने गए थे।"

उन्होंने कहा, "हमने बार-बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कार्रवाई करने और ऑस्ट्रेलियाई समाज में फैली यहूदी-विरोधी भावना की बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने की अपील की है। इस भयानक समय में हमारी दुआएं सिडनी के यहूदी समुदाय और पूरे ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय के साथ हैं।"

इसके अलावा विदेश मंत्री गिदोन सार ने हमले को लेकर एक्स पर लिखा, "मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का इवेंट में हुए जानलेवा हमले से हैरान हूं। यह पिछले दो सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यहूदी-विरोधी हिंसा का नतीजा है।"

