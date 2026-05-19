पीएम मोदी ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड V से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती को लेकर हुई बात

ओस्लो, 18 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओस्लो के रॉयल पैलेस में नॉर्वे के राजा हेराल्ड V से मुलाकात की और अलग-अलग क्षेत्र, खासकर नई तकनीक में भारतीय और नॉर्वेजियन कंपनियों की शानदार तरक्की पर चर्चा की।

मीटिंग के दौरान, पीएम मोदी ने किंग हेराल्ड को भारत के लोगों की तरफ शुभकामनाएं भी दीं।

प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) ने कहा, “उन्होंने नॉर्वे की कुदरती खूबसूरती की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती लोकतंत्र, कानून के राज और लोगों पर आधारित गवर्नेंस की साझा मूल्यों पर टिकी हुई है और मजबूत होती जा रही है।”

मीटिंग के बाद, किंग हैराल्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में लंच रखा। पीएम मोदी ने हैराल्ड को उनकी शानदार मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया।

आज सुबह, पीएम मोदी को राजा ने नॉर्वे के सबसे बड़े सम्मान, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा, "रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है और भारत और नॉर्वे के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को श्रद्धांजलि है। यह ग्लोबल तरक्की के लिए हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है।"

पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए किंग हेराल्ड और नॉर्वे के लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा किया।

पीएमओ के मुताबिक, यह अवॉर्ड नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान है जो विदेशी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है और यह नॉर्वे और इंसानियत के हित में की गई शानदार सेवा के लिए दिया जाता है।

पीएमओ ने कहा, "यह अवॉर्ड भारत और नॉर्वे के बीच मौजूद गहरी सद्भावना के रिश्तों का प्रतीक है और भविष्य में उनकी दोस्ती और सहयोग की यात्रा को गाइड करेगा।"

नॉर्वे के अपने काउंटरपार्ट जोनास गहर स्टोर के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को ग्रीन रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है और कहा कि यह साझेदारी भारत के स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की तकनीक और कैपिटल के साथ मिलाकर दोनों देशों की कंपनियों को वैश्विक समाधान विकास करने में मदद करेगी।

--आईएएनएस

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