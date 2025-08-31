अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

Aug 31, 2025, 06:37 PM

तियानजिन, 31 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और हिंद-प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सीमा व्यापार के मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा की।

पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि चल रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देगी और साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण को भी बढ़ावा देगी।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि म्यांमार में आगामी चुनाव सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत म्यांमार के नेतृत्व वाली और म्यांमार के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत और परामर्श ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

प्रधानमंत्री ने म्यांमार की विकासात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए भारत की तत्परता दोहराई।

--आईएएनएस

डीकेपी/

