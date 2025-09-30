अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने लिखा मेलोनी की आत्मकथा का प्राक्कथन, इटली की पीएम बोलीं- सम्मानित महसूस कर रही हूं

Sep 30, 2025, 03:47 AM

रोम, 29 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा ‘आई एम जॉर्जिया’ के भारतीय संस्करण का प्राक्कथन लिखा है। पीएम मोदी ने उन्हें एक "असाधारण राजनीतिक नेता बताया, जो विचारों को जोड़ती हैं" और उनकी आत्मकथा को "मन की बात", यानी मन से निकले विचारों की संज्ञा दी।

पीएम मोदी ने किताब के प्राक्कथन में भारत और इटली के बीच गहरे संबंधों पर जोर देते हुए लिखा कि यह रिश्ते "साझा सभ्यतागत प्रवृत्तियों, जैसे विरासत की रक्षा, समुदाय की शक्ति और स्त्रीत्व को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्वीकार करने" पर आधारित हैं।

मेलोनी ने इस पर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रति मेरा गहरा सम्मान है, द्वारा मेरी किताब ‘आई एम जॉर्जिया’ के भारतीय संस्करण के लिए लिखे गए प्राक्कथन को पढ़कर मैं गहराई से प्रभावित और सम्मानित महसूस कर रही हूं। ये भावनाएं मैं दिल से साझा करती हूं और यह हमारे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रमाण हैं।"

इटली की समाचार एजेंसी एडनक्रोनोस के मुताबिक, पीएम मोदी का यह प्राक्कथन व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों में खास है। इसमें उन्होंने मेलोनी के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती और परंपरा तथा आधुनिकता को साथ लेकर चलने की साझा क्षमता का उल्लेख किया है।

पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह किताब एक असाधारण समकालीन राजनीतिक नेता और देशभक्त की प्रेरणादायक कहानी के रूप में स्वीकार की जाएगी। इस प्राक्कथन को लिखना मेरे लिए बड़ा सम्मान है।"

स्थानीय मीडिया ने रेखांकित किया कि पीएम मोदी अब तक सिर्फ दो अन्य किताबों के लिए प्राक्कथन लिख चुके हैं, 2014 में आनंदीबेन पटेल पर लिखी किताब और 2017 में अभिनेत्री से नेता बनीं हेमा मालिनी की आत्मकथा।

रिपोर्ट में कहा गया कि मेलोनी की किताब के लिए लिखा गया यह प्राक्कथन एक अहम राजनीतिक और व्यक्तिगत संकेत है। दोनों नेताओं के रिश्ते दिसंबर 2023 में तब चर्चा में आए जब मेलोनी ने दुबई में सीओपी28 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर मेलोडी हैशटैग करोड़ों व्यूज हासिल कर चुका है और हर बार उनकी मुलाकात पर वायरल हो जाता है।

