अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय में सचिव कै क्यू से की मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 31, 2025, 11:43 AM
पीएम मोदी ने कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय में सचिव कै क्यू से की मुलाकात

तियानजिन, 31 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सीसीपी यानि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी के महासचिव कै क्यू से मुलाकात की। जो सत्ताधारी पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य हैं। इस दौरान दोनों ने भारत चीन सहयोग को मजबूत बनाने पर बातचीत की।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) चीन का एक राजनीतिक दल है। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से, सीसीपी का बोलबाला रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की संस्थापक और सत्तारूढ़ पार्टी है।

इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी विश्वास और सहयोग को जरूरी बताया।

वहीं जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी के साथ चलने की बात कही और दोनों देशों के सुधरते रिश्तों पर मुहर लगाई। जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं।

चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के लिए यह सही है कि ऐसे साझेदार बनें जो एक-दूसरे की सफलता में सहायक हों। ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि दुनिया सौ साल के बड़े बदलावों से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय हालात अस्थिर और जटिल हैं।

लगभग सात साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जो लगभग 50 मिनट तक चली। गलवान झड़प के बाद ये पहला मौका है जब पीएम चीन पहुंचे, वो यहां एससीओ समिट में शिरकत करने पहुंचे हैं। सम्मेलन में एससीओ सदस्य ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वर और पार्टनर देशों को मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...