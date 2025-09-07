पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात, यूक्रेन संघर्ष पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में संघर्ष पर चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट कर यह जानकारी दी।

पीएम मोदी ने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सकारात्मक मूल्यांकन किया। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।"

यह बयान इस बात पर जोर देता है कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरे हैं। दोनों देश पिछले कुछ वर्षों से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। इस बातचीत ने इन परियोजनाओं की स्थिति को और मजबूत किया है।

यह बातचीत यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दो दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह बनाने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की दोनों के संपर्क में हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे घातक युद्ध को समाप्त करने के लिए बार-बार बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है।

तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन से मिलने गए प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से यूक्रेन में युद्ध और शांति की संभावनाओं पर बात की थी।

बातचीत के बाद, जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत शिखर सम्मेलन के दौरान "रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत" देने के लिए तैयार है। 11 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई थी।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी