अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी के दौरे को लेकर ओमान के राजदूत बोले- 'यह भारत के साथ गहरे रिश्ते का संकेत है'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 11, 2025, 01:38 AM

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते तीन दिवसीय दौरे पर जॉर्डन और ओमान पहुंचने वाले हैं। पहला दौरा जॉर्डन का होगा, फिर पीएम मोदी ओमान पहुंचेंगे। पीएम मोदी का यह पहली बार जॉर्डन का पूर्ण द्विपक्षीय दौरा होगा। इसे लेकर भारत में ओमान के राजदूत इस्सा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी ने आईएएनएस से खास बातचीत की।

ओमान के राजदूत इस्सा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी ने कहा, "यह बहुत जरूरी, बहुत रणनीतिकपूर्ण है। यह आज हमारे कार्यक्रम का बहुत बड़ा मकसद भी पूरा करता है। यह व्यापार को ओमान और भारत के बीच गहरे और मजबूत रिश्तों का एक संकेत देता है और यह ओमान को एक लक्ष्य के तौर पर देखने के मामले में व्यापार का विश्वास भी बढ़ाएगा।"

भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अलशिबानी ने कहा, "व्यापक आर्थिक समझौता आमतौर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो ज्यादातर निवेश को एक आसान गेटवे बनाता है और निवेश के मामले में कई बातचीत को आसान बनाने में भी मदद करेगा, और मुझे लगता है कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को समर्थन करने का एक तरीका है।"

भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर उन्होंने कहा, "आंकड़ों के अनुसार, हमने द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी देखी है।"

रक्षा संबंधों पर अलशिबानी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह इस बात का सबूत है कि रक्षा संबंध कितना गहरा है। हम पहले और शायद अकेले देश हैं जिसने सभी अलग-अलग फोर्सेज के बीच संयुक्त ट्रेनिंग करवाई है, और इससे पता चलता है कि यह संबंध कितना गहरा है।"

हूतियों द्वारा पकड़े गए भारतीय क्रू मेंबर अनिलकुमार रवींद्रन की रिहाई पर, ओमान के राजदूत ने कहा, "मुझे लगता है कि हम सबसे पहले उस आदमी को उसके परिवार के पास वापस आते देखकर खुश थे, और मुझे लगता है कि ओमान कई सालों से मानवीय भूमिका निभा रहा है।"

सुहार इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 को लेकर ओमान के राजदूत ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक प्रोग्रेसिव इवेंट है। जब मैं टीम से मिला, तो उन्होंने बताया कि इस साल वे सेक्टर-वाइज इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे। इसमें सुहार पोर्ट और सुहार इंडस्ट्रियल जोन की अलग-अलग साइट्स का दौरा भी शामिल होगा।"

—आईएएनएस

केके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...