पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले उच्चायुक्त प्रभात कुमार बोले, पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार हुआ दोगुना

जोहान्सबर्ग, 21 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें जी20 समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग जा रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन 22 से लेकर 24 नवंबर तक किया जाएगा। इस बीच रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में भारत के हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों के बारे में आईएएनएस से खास बात की।

प्रभात कुमार ने कहा, "भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। हमारा लगभग 18–19 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। यह संतुलित है और पिछले पांच वर्षों में बढ़ा है। असल में यह दोगुना हो गया है।"

उन्होंने कहा, "आपको याद होगा कि दिल्ली समिट के दौरान, हमने ग्लोबल साउथ के मुद्दों जैसे आपदा प्रतिरोधी (डिजास्टर रेजिलिएंट्स), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा पर फोकस किया था। ये मुद्दे जी20 समिट में सबसे आगे रहेंगे।"

दक्षिण अफ्रीका में भारत के हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री के दौरे का मुख्य एजेंडा जी20 समिट में हिस्सा लेना है, जो इस महीने की 22 से 24 तारीख तक हो रहा है। यही मुख्य एजेंडा है, लेकिन बेशक द्विपक्षीय बैठकें होंगी और वे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे।"

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक बयान में कहा गया, "यह एक खास समिट होगा क्योंकि यह अफ्रीका में होने वाला पहला जी20 समिट होगा। 2023 में भारत द्वारा जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने के दौरान अफ्रीकन यूनियन जी20 का सदस्य बन गया था।"

पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट दुनियाभर के जरूरी मुद्दों पर बात करने का एक मौका होगा। इस साल के जी 20 की थीम 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' है, जिसके जरिए साउथ अफ्रीका ने नई दिल्ली और रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले समिट के नतीजों को आगे बढ़ाया है। मैं समिट में 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य' के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करूंगा।

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 समिट में शामिल होने जा रहा हूं। यह एक खास समिट है क्योंकि यह अफ्रीका में हो रहा है। वहां कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मिलूंगा।"

तीन सत्रों में इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, फूड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान जी20 लीडर्स और पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी