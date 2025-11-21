पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका आने से प्रवासी भारतीय खुश, एक्ट्रेस बोलीं-मैं बहुत एक्साइटेड हूं

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर शुक्रवार सुबह रवाना हुए। वे वहां आयोजित होने वाले 'जी-20 लीडर्स' समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के स्वागत करने और उनसे मुलाकात का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय प्रवासी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर आ रहे हैं। हम उनके आने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी 'जी-20 लीडर्स' समिट में हिस्सा लेंगे। भारत विश्वगुरू बन रहा है। पीएम मोदी ने भारत के लिए जो कुछ भी किया है, उस पर हमें गर्व है।"

भारतीय प्रवासियों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम बहुत खुश हैं। आंध्र प्रदेश एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका और तेलुगु कम्युनिटी की ओर से हम प्रधानमंत्री मोदी का दिल से स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती है। पिछली बार जब वे आए थे, तो हमें भी उनसे मिलने का मौका मिला था। हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम लोग बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हमें उन पर गर्व है।

साउथ अफ्रीकी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर तरीना पटेल ने कहा, "मैं कितनी एक्साइटेड हूं, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अगर आप देख पाते तो मैं उछल-कूद कर रही होती। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी का अपने खूबसूरत देश में स्वागत करती हूं।"

'जी-20 लीडर्स' समिट का आयोजन जोहान्सबर्ग में होगा। समिट में प्रधानमंत्री मोदी 'जी-20' एजेंडा पर भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। पीएम मोदी के समिट के तीनों सत्रों में संबोधित करने की उम्मीद है।

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। वे दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित की जा रही इंडिया-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) लीडर्स बैठक में भी भाग लेंगे।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी