अन्तरराष्ट्रीय

पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने किया फोन, यूक्रेन को लेकर ट्रंप के साथ बातचीत की दी जानकारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 18, 2025, 02:32 PM

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और संवाद-कूटनीति के माध्यम से विवाद सुलझाने का पक्षधर रहा है। उन्होंने इस संबंध में उठाए जाने वाले हर प्रयास के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं।''

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही, उन्होंने आपसी संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई।

इससे पहले, 8 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया था और भारत की स्थायी नीति दोहराई थी कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति से ही संभव है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था, “मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से बहुत ही अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और भारत-रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस वर्ष के अंत में भारत में राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी की प्रतीक्षा है।”

गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुतिन की आखिरी भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी, जब उन्होंने नई दिल्ली में 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष रूस के दो अहम दौरे, जुलाई में 22वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन और अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, किए थे।

--आईएएनएस

डीएससी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...