पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को लेकर महिलाओं में उत्साह, बोलीं- आपके आने से हमें खुशी हो रही है

ओस्लो, 18 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के नॉर्वे आगमन को लेकर भारतीय मूल के लोगों में, खासकर महिलाओं में काफी उत्साह है।

भारतीय मूल की एक महिला ने पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह बहुत ही अच्छा अवसर है। हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा। नॉर्वे और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है।

एक और महिला ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। साथ ही, हम यह देखने के लिए भी उत्सुक हैं कि यह यात्रा भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को किस प्रकार और अधिक मजबूत करेगी।

एक और महिला ने कहा कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को तस्वीरों और वीडियो में देखा है, और अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं खुद बहुत उत्साहित हूं। यह भारत और नॉर्वे के लिए एक अच्छा अवसर है।

भारतीय समुदाय की एक महिला ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मैं आज उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। एक दूसरी महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहां मौजूद सभी भारतीयों के लिए यह एक बेहद गर्व का क्षण है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। वे एक अत्यंत सम्मानित राजनेता हैं, और हम उन्हें स्वयं सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। एक और महिला ने कहा कि पीएम मोदी के यहां आने से हम बेहद खुश हैं और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं।

एक और महिला ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक बात है। मैं 55 सालों से नॉर्वे में रह रही हूं, और यह पहली बार है जब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को इतना अधिक सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, और हमारे लिए यह हमारी पहचान का विषय है; हमें इस पर बहुत गर्व महसूस होता है।

एक और महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे आ रहे हैं, और यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। हम भारतीय समुदाय के साथ आपके स्वागत के लिए आए हैं। एक और महिला ने कहा, "स्वागत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें बहुत खुशी है कि आप आ रहे हैं।"

--आईएएनएस

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