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पीएम मोदी को भेंट की गई 'होली वाराणसी' पेंटिंग, चित्रकार जॉनपाउलो बोले, 'ये भारत और इतालवी विजन को दर्शाता सेतु'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 09:54 AM

रोम, 20 मई (आईएएनएस)। वाराणसी के घाटों की एक जीवंत पेंटिंग भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक बन गई, जब प्रसिद्ध इतालवी कलाकार जॉनपाउलो तोहमासईटीटी ने रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे भेंट किया।

कलाकार ने इस पेंटिंग को एक ‘सेतु’ के रूप में वर्णित किया, जो इतालवी कलाकार की दृष्टि और भारत की रंगीन आत्मा को जोड़ता है। आईएएनएस से बातचीत में तोहमासईटीटी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुए संवाद का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसकी सराहना की और इस कृति को बनाने में लगे समय के बारे में पूछा।

तोहमासईटीटी ने कहा, "मैंने उन्हें बताया कि यह पेंटिंग इतालवी कलाकार के विजन और रंगीन भारत के बीच एक सेतु की तरह है, और उन्होंने इसकी सराहना की। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसे बनाने में कितना समय लगा, और मैंने कहा कि इसे बनाने में लगभग दो हफ्ते लगे।"

कलाकार ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उनके काम की प्रशंसा की और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी उनकी कला यात्रा में गहरी रुचि दिखाई।

चित्रकार ने बताया कि उन्होंने वर्षों तक भारतीय कला और साहित्य का अध्ययन इतालवी दृष्टिकोण से किया। उन्होंने आईएएनएस से कहा "मैंने पाया कि भारत संस्कृति, मूर्तियों और पेंटिंग्स में अत्यंत समृद्ध है। मैंने भगवद गीता, महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया और उनसे प्रेरित होकर अपनी कला को नया आयाम दिया।"

इतालवी कलाकार ने चित्र को गढ़ने के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीक के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यह हस्तनिर्मित पेंटिंग मिश्रित तकनीकों, जैसे कि एक्रिलिक रंगों, का उपयोग करके गंगा के तट पर वाराणसी के पवित्र घाटों को दर्शाती है। उन्होंने कहा, "मैं इसे ‘होली वाराणसी’ कहता हूं। यह बहुत रंगीन है, जो भारत की जीवंत संस्कृति को दर्शाता है।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तोहमासईटीटी के हुनर की जमकर तारीफ की।

पीएम मोदी ने कहा, "रोम में काशी की झलक! जॉनपाउलो तोहमासईटीटी, एक इतालवी चित्रकार, ने वाराणसी पर आधारित काम को प्रस्तुत किया। उनका भारतीय संस्कृति के प्रति उत्साह चार दशक पुराना है। 1980 के दशक में उन्होंने वैदिक संस्कृति पर आधारित पुस्तकों के लिए बतौर चित्रकार शुरुआत की। 2008 से 2013 तक उन्होंने महाभारत से संबंधित 23 बड़े पेंटिंग्स पर काम किया।"

जॉनपाउलो तोहमासईटीटी ने पहली बार महाभारत को 17 वर्ष की आयु में पीटर ब्रुक के रंगमंच रूपांतरण के माध्यम से देखा था, जिससे उनकी रुचि जागृत हुई। लगभग पांच साल महाभारत के अध्ययन में बिताने के बाद, उन्होंने मुख्य पेंटिंग परियोजना पर लगभग 12 वर्षों तक काम किया, जो विभिन्न चरणों में जारी रहा। उनकी कला यात्रा ने उन्हें इटली के चित्ता दी कास्तेलो और पेरुजिया जैसी जगहों पर पहुंचाया और उन्होंने विला वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक कला अकादमी के साथ सहयोग किया।

उनके उल्लेखनीय चित्रों में पार्थ-सारथी (कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में), द्रौपदी का चीर हरण और कृष्ण की मदद और द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का नाटकीय अंदाज में भागना शामिल है।

अन्य चित्रित क्षणों में विभिन्न युद्ध दृश्य, कृष्ण की द्वारका वापसी, और शिशुपाल द्वारा कृष्ण का अपमान शामिल हैं। इन चित्रों में अक्सर विस्तृत परिदृश्य, जटिल वास्तुकला विवरण (जैसे आदर्श इंद्रप्रस्थ), उड़ते जीव और भावपूर्ण पात्र दिखाए गए हैं।

--आईएएनएस

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