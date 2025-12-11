पीएम मोदी-अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा के मुद्दे पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।''

इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लगातार मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया।

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के साझा प्रयासों में गति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका की नीति के तहत मजबूत टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा एवं सुरक्षा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और साझा चुनौतियों से निपटने के साथ ही आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री अंतोनियो तायानी से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इटली-भारत संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 के क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए जा रहे सक्रिय कदमों की सराहना की।

वार्ता में व्यापार, निवेश, अनुसंधान, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, संपर्क, आतंकवाद-रोधी सहयोग, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित कई प्राथमिकता क्षेत्रों को शामिल किया गया।

--आईएएनएस

एसके/एबीएम