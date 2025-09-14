अन्तरराष्ट्रीय

पीएलए के दक्षिणी थिएटर कमांड ने फिलीपींस को चेतावनी दी

Sep 14, 2025, 06:38 PM

बीजिंग, 14 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी जन मुक्ति सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड के प्रवक्ता वायु सेना कर्नल थ्येन च्वुनली ने 14 सितंबर को कहा कि 12 और 13 सितंबर को दक्षिणी थिएटर कमांड ने दक्षिण चीन सागर में नियमित गश्त की।

प्रवक्ता ने कहा कि फिलीपींस ने बार-बार तथाकथित "संयुक्त गश्त" आयोजित कर दक्षिण चीन सागर में अवैध दावे का प्रसार किया। इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा है।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में परेशानी भड़काने और तनाव बिगड़ने की कार्रवाई शीघ्र ही खत्म करने की चेतावनी देता है। सहायता के लिए बाहरी ताकतों को लाना निरर्थक है। दक्षिणी थिएटर कमांड हमेशा उच्च स्तरीय सतर्कता बनाए रखता है और राष्ट्रीय संप्रभुता व दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की दृढ़तापूर्वक रक्षा करता है। परेशानी पैदा करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

