पंचवर्षीय योजना प्रभावी है, चीन ने किया साबित

बीजिंग, 6 नवंबर (आईएएनएस)। आठवां सीआईआईई चीन के शांगहाई में आयोजित हो रहा है। इस दौरान चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) ने सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एशिया अनुसंधान संस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षाविद किशोर महबूबानी का इंटरव्यू लिया।

किशोर महबूबानी ने साक्षात्कार में कहा कि सीआईआईई सचमुच उल्लेखनीय है। इसे आश्चर्यजनक भी कहा जा सकता है। चीन दुनिया में एकमात्र देश है, जो विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आयात मेले का आयोजन करता है। अधिकांश देश आयात एक्सपो या व्यापक आयात-निर्यात प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। चीन के सीआईआईई का आयोजन करने का बहुत सकारात्मक महत्व है। आशा है कि भविष्य में अधिक देश चीन की तरह आयात एक्सपो का आयोजन करेंगे।

चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक वार्ता में मिली प्रगति की दुनिया के लिए महत्व की चर्चा में किशोर महबूबानी ने कहा कि पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। कम से कम चीन और अमेरिका ने अस्थायी तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ टकरावपूर्ण कदम उठाना बंद कर दिया है। विश्वास है कि पूरा विश्व इस परिणाम से प्रसन्न है। आशा है कि एक वर्षीय अस्थायी सहमति भविष्य में भी जारी रहेगी।

किशोर महबूबानी ने कहा कि चीन अपनी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का पालन करता है। यह बहुत ही बुद्धिमान दृष्टिकोण है। चीन ने निस्संदेह दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि पंचवर्षीय योजना वास्तव में प्रभावी है। इसके तहत विश्व विनिर्माण उद्योग में चीन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यह अनुपात वर्ष 2000 के 5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2030 के करीब 45 प्रतिशत तक पहुंचेगा। आशा है कि चीन का विकास और तेज होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/