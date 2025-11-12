पबित्रा मार्गेरिटा का सात दिवसीय तीन देशों का दौरा पूरा, द्विपक्षीय सहयोग की जताई प्रतिबद्धता

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 4 से लेकर 10 नवंबर तक इक्वाडोर, बोलीविया और क्यूबा के दौरे पर थे। इस दौरान मार्गेरिटा ने तीनों देशों के साथ हितधारकों से संपर्क स्थापित करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने इक्वाडोर और बोलीविया में नए भारतीय दूतावासों का उद्घाटन भी किया। उनके दौरे की शुरुआत पहले चरण में हुई, जब वह 4 से 5 नवंबर तक इक्वाडोर में रहे और वहां के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ अजिन से मुलाकात की।

उन्होंने विदेश मामलों और मानव गतिशीलता मंत्री मारिया गैब्रिएला सोमरफेल्ड रोसेरो और कृषि मंत्री के साथ आपसी हितों के मामलों पर बैठकें कीं।

विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, मार्गेरिटा ने क्विटो में वहां के विदेश मंत्री के साथ भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की और भारतीय और इक्वाडोर के राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत के विदेश राज्य मंत्री ने इक्वाडोर के उम्मीदवारों को डिजिटल, एआई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट का उपयोग जारी रखने के लिए आमंत्रित किया।

वहीं, दोनों पक्षों ने 2026 की पहली छमाही में भारत में अगला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्विटो में नायकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा, पबित्रा मार्गेरिटा ने इक्वाडोर में व्यापार और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।

इक्वाडोर से मार्गेरिटा बोलीविया दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने 8 नवंबर को राजधानी ला पाज में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज और उपराष्ट्रपति एडमंड लारा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शुभकामनाएं भी उन्हें दीं।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उन्होंने नए राष्ट्रपति के साथ एक संक्षिप्त बैठक की और बोलीविया और उसके लोगों के विकास के लिए भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने ला पाज नगर पालिका के मल्लासा पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और "एक पेड़ मां के नाम" पहल के तहत एक पौधा भी लगाया।

पबित्रा मार्गेरिटा ने ला पाज में भारतीय दूतावास के नए भवन का उद्घाटन भी किया और 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने व्यापार, संस्कृति, भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों और आईटीईसी विद्वानों के साथ बातचीत की।

विदेश दौरे के आखिरी चरण में, 9-10 नवंबर तक, क्यूबा में मार्गेरिटा ने राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल बरमुडेज, उप प्रधानमंत्री एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज और उप प्रधानमंत्री और विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश मंत्री ऑस्कर पेरेज-ओलिवा से मुलाकात की।

इन नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने क्यूबा के कार्यवाहक विदेश मंत्री गेरार्डो पेनाल्वर पोर्टल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य चल रहे सहयोग पर विचारों को साझा करना और जुड़ाव के नए क्षेत्रों की खोज करना था।

भारत और क्यूबा के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर प्रोटोकॉल पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। मार्गेरिटा ने क्यूबा के राष्ट्रीय नायक जोस मार्टी स्मारक और हवाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिदेल कास्त्रो केंद्र का दौरा किया।

विदेश राज्य मंत्री ने तूफान मेलिसा के बाद क्यूबा के उप प्रधानमंत्रियों को 20 टन एचएडीआर राहत सामग्री सौंपी। इस समारोह में स्वास्थ्य, उद्योग, विदेश व्यापार एवं सहयोग, पर्यटन आदि क्षेत्रों के कई उप-मंत्री भी उपस्थित रहे।

तीन देशों के दौरे पर पबित्रा मार्गेरिटा ने स्वास्थ्य एवं फार्मा, आयुर्वेद और योग, डिजिटल तकनीक जैसे डीपीआई और यूपीआई, एआई और नवाचार, महत्वपूर्ण खनिजों, वस्त्र और पर्यटन सहित व्यापार को बढ़ावा देने और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फिल्मों, फैशन और खाद्य महोत्सवों के आयोजन सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा की।

--आईएएनएस

केके/एबीएम