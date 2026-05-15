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India पवित्र मार्गेरिटा ने बेलीज की गवर्नर जनरल से की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा

मार्गेरिटा का बेलीज दौरा, भारत-बेलीज संबंधों को मजबूत करने पर जोर
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Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 05:51 AM
पवित्र मार्गेरिटा ने बेलीज की गवर्नर जनरल से की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा

बेलमोपान: विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने गुरुवार को डेम फ्रॉयला त्जालम, जो बेलीज की गवर्नर-जनरल हैं, से मुलाकात की।

अपने आधिकारिक बेलीज दौरे के दौरान मंत्री मार्गेरिटा ने उनसे भारत और बेलीज के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

मार्गेरिटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “डेम फ्रॉयला त्जालम से मिलकर खुशी हुई। मैंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दीं। साथ ही हमारे दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की।”

उन्होंने बेलीज में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की।

मार्गेरिटा ने कहा, “भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक अहम कड़ी की तरह काम करता है।”

विदेश मंत्रालय (एमईए) के मुताबिक, अपने दौरे के दौरान मार्घेरिटा बेलीज सरकार के कई नेताओं से मिलेंगे और भारत की विकास परियोजनाओं से जुड़े स्थानों का भी दौरा करेंगे।

बेलीज पहुंचने से पहले उन्होंने होंडुरस का दौरा पूरा किया।

होंडुरस में उन्होंने भारतीय समुदाय और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के पूर्व छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने में उनके योगदान की तारीफ की।

मंगलवार को मार्गेरिटा ने होंडुरस की विदेश मंत्री मिरेया एगुएरो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-होंडुरस रिश्तों में बढ़ती प्रगति की समीक्षा की और आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

उन्होंने होंडुरास की पहली उपराष्ट्रपति मारिया एंटोनिएटा मेजिया से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

मार्घेरिटा 8 से 15 मई तक कोस्टा रिका गणराज्य, होंडुरास गणराज्य, बेलीज और डोमिनिका राष्ट्रमंडल के आधिकारिक दौरे पर हैं।

एमईए के अनुसार, अपने दौरे के आखिरी चरण में वह डोमिनिका के नेताओं से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के रिश्तों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वह भारत की आर्थिक सहायता से चल रही परियोजनाओं का भी दौरा करेंगे। अक्टूबर 2018 के बाद यह भारत की ओर से डोमिनिका का पहला मंत्री-स्तरीय दौरा होगा।

--आईएएनएस

 

 

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