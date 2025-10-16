औद्योगिक नवाचार से चीनी फिल्मों को वैश्विक स्तर पर पहुंचने में मदद मिली

बीजिंग, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस साल से चीनी फिल्मों के विदेशों में बॉक्स ऑफिस की कमाई का रिकॉर्ड लगातार तोड़ा गया। वसंत त्योहार, गर्मियों की छुट्टी और राष्ट्रीय दिवस के दौरान कई चीनी फिल्में विदेशों में हिट रहीं।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में बॉक्स ऑफिस की शीर्ष 20 घरेलू फिल्मों में से 15 फिल्में विदेशों में रिलीज हुईं। वसंत त्योहार के दौरान 'नेचा 2' और 'डिटेक्टिव चाइनाटाउन 1900' आदि फिल्में चीन में लोकप्रिय होने के साथ दुनिया के कई देशों और क्षेत्रों में भी रिलीज हुईं।

वहीं, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 'डेड टू राइट्स' और 'तोंगची रेस्क्यू' ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों में रिलीज हुईं। फिल्म '731' भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उत्तरी अमेरिका आदि क्षेत्रों में रिलीज हुई।

चीनी फिल्मों के विषय विविध होने के साथ फिल्म उद्योग में औद्योगिक नवाचार भी चीनी फिल्मों के विदेशों में लोकप्रिय होने को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए 'नेचा 2' बनाने के दौरान चीन की 100 से अधिक एनीमेशन कंपनियां और 4,000 से अधिक प्रोडक्शन कर्मचारी शामिल हुए।

इससे मॉडलिंग, विशेष प्रभाव, रेंडरिंग आदि की संपूर्ण प्रक्रिया को कवर करने वाली एक मैट्रिक्स निष्पादन प्रणाली बनाई गई। इस सटीक सहयोग मॉडल के अलावा, अग्रणी तकनीकों के मिश्रित प्रयोग से चीनी फिल्म के 'व्यवस्थित उत्पादन' और पूर्ण-श्रृंखला सहयोग को प्रदर्शित किया गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/