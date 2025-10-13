अन्तरराष्ट्रीय

ओसाका विश्व एक्सपो में चीन मंडप को बड़े स्व-निर्मित मंडप वर्ग में स्वर्ण पदक

Oct 13, 2025, 03:46 PM

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओसाका विश्व एक्सपो के तहत आयोजित विश्व एक्सपो पुरस्कार समारोह में चीन मंडप को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ब्यूरो द्वारा बड़े पैमाने के स्व-निर्मित मंडपों की प्रदर्शनी श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह पहली बार है जब चीन ने किसी व्यापक विदेशी विश्व एक्सपो में स्वर्ण पदक जीता है।

इसके साथ ही, यह लगातार पांचवीं बार है, जब चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद ने किसी प्रतिष्ठित विश्व एक्सपो पुरस्कार को अपने नाम किया है। परिषद ने 1982 से पहली बार चीनी सरकार की ओर से विदेशी विश्व एक्सपो में भाग लेने के लिए चीन मंडप का आयोजन किया था।

इस विश्व एक्सपो में विजेताओं का चयन आयोजकों और वास्तुकला, प्रदर्शनी, कला सहित विभिन्न क्षेत्रों के नौ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सम्मिलित निर्णय से किया गया।

पुरस्कार तीन श्रेणियों (प्रदर्शन, वास्तुकला और विषय व्याख्या) में प्रदान किए गए, जिन्हें प्रदर्शनी हॉल के आकार के आधार पर विभाजित किया गया। बड़े पैमाने के स्व-निर्मित मंडपों का पुरस्कार हमेशा से विश्व प्रदर्शनियों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और व्यापक रूप से प्रत्याशित श्रेणियों में से एक रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ब्यूरो के महासचिव केर्केन्ज़ीस ने इस अवसर पर कहा कि चीन मंडप का डिजाइन और सामग्री एक्सपो के विषय से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां आगंतुक न केवल चीन के प्राचीन और समृद्ध इतिहास व संस्कृति का सजीव अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि भविष्य के समाज के लिए चीन की उत्कृष्ट विकास योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी नजदीक से महसूस करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

