अन्तरराष्ट्रीय

ओसाका एक्सपो में चाइना पैवेलियन ने 13 लाख से ज्यादा आगंतुकों का स्वागत किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 04:56 AM

बीजिंग, 27 अगस्त (आईएएनएस)। 13 अप्रैल को अपने उद्घाटन के बाद से, ओसाका एक्सपो में चाइना पैवेलियन ने दुनियाभर से 13 लाख से ज्यादा आगंतुकों का स्वागत किया है, जिनकी औसत दैनिक उपस्थिति लगभग 10,000 है।

80 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के 200 से ज्यादा गणमान्य व्यक्तियों व प्रमुख हस्तियों ने चाइना पैवेलियन का दौरा किया। साथ ही, चाइना पैवेलियन ने चीन के विभिन्न प्रांतीय, क्षेत्रीय और नगरपालिका गतिविधि सप्ताह (दिवस), कॉर्पोरेट दिवस और थीम दिवस सहित 40 से ज्यादा रोमांचक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

चाइना पैवेलियन ओसाका एक्सपो में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय पैवेलियनों में से एक बना हुआ है।

बुधवार को आयोजित एक न्यूज ब्रीफिंग में चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद की प्रवक्ता वांग गुआन्नान ने चाइना पैवेलियन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ओसाका एक्सपो के समापन में 50 दिन से भी कम समय बचा है। चीनी उद्यमों के लिए विश्व के साथ जुड़ाव के आगे सेतु बनाने में, चाइना पैवेलियन चीन के छिंगहाई, युन्नान, शांक्सी और अन्य प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों, नगर पालिकाओं और संबंधित उत्कृष्ट उद्यमों व संस्थानों को विविध व समृद्ध विनिमय गतिविधियों के आयोजन का समर्थन देना जारी रखेगा।

चीनी ब्रांड देश की छवि और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग, आईफ्लाईटेक, कॉस्को शिपिंग, ब्लैक मिथ वुखोंग और लाबूबु आदि कई प्रसिद्ध चीनी कंपनियां और ब्रांड विभिन्न रूपों में चाइना पैवेलियन में उपस्थित हुए हैं।

वांग गुआन्नान ने कहा कि इन चीनी ब्रांडों द्वारा प्रदर्शित तकनीकी शक्ति, नवीन जीवन शक्ति और समकालीन आकर्षण भी दुनिया को चीनी शैली के आधुनिकीकरण का उज्ज्वल भविष्य दिखाते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...