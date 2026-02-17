Om Birla Dhaka Visit : तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व करने ढाका पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला

अन्तरराष्ट्रीय

ढाका में नई सरकार का शपथ समारोह, भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर नजर
Feb 17, 2026, 10:48 PM
तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व करने ढाका पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला

ढाका: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंगलवार को ढाका में नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्य सलाहकार यूनुस के न्योते पर दुनिया के अन्य देशों के नेता भी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार की ओर से साझा जानकारी के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जू भी समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया, "इस जरूरी इवेंट में माननीय स्पीकर का शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और पक्की दोस्ती को दिखाता है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत के पक्के कमिटमेंट को पक्का करता है।"

इसमें आगे कहा गया, "एक जैसे इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान से जुड़े पड़ोसियों के तौर पर, भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के आने का स्वागत करता है, जिनके विज़न और मूल्यों को लोगों का भारी समर्थन मिला है।"

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, नेपाल और श्रीलंका और कुछ दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों समेत कई बड़े विदेशी मेहमान प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं।

अंतरिम सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा देशों के सरकार के प्रमुखों को बुलाया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ-साथ कई दूसरे देशों के प्रमुख भी शामिल थे। पाकिस्तान से संघीय योजना मंत्री अहसान इकबाल और ब्रिटेन की हिंद-प्रशांत मामलों की मंत्री सीमा मल्होत्रा ​​इस समिट में शामिल होने वाले हैं।

बता दें, बांग्लादेश की नई सरकार के कैबिनट में बीएनपी के 25 मंत्री शपथ लेंगे। लिस्ट में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खसरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इक़बाल हसन महमूद टुकू, हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम, अबू जफर एमडी जाहिद हुसैन, अब्दुल अवल मिंटू, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, मिजानुर रहमान मीनू, निताई रॉय चौधरी, खंडाकर अब्दुल मुक्तदिर, अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन स्वपन, अफरोजा खानम रीटा, एमडी शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब दुलु, एमडी असदुज्जमान, जकारिया ताहिर, दीपेन दीवान, एएनएम एहसानुल हक मिलन, सरदार एमडी सकावत हुसैन, फकीर महबूब अनम, शेख रोबिउल आलम, मोहम्मद अमीन उर ​​रशीद, और खलीलुर रहमान का नाम शामिल है।

--आईएएनएस

 

 

