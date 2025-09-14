ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की

बीजिंग, 13 सितंबर (आईएएनएस)। 12 सितंबर को ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ने वियना में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान, राष्ट्रपति बेलेन ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए हार्दिक अभिवादन भेजा और 2018 में चीन की अपनी राजकीय यात्रा को याद किया, जिसे उन्होंने एक सुखद अनुभव बताया।

राष्ट्रपति बेलेन ने चीन को एशिया में ऑस्ट्रिया का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि द्विपक्षीय संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। उन्होंने एक-चीन नीति के प्रति ऑस्ट्रिया की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगले साल ऑस्ट्रिया और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ है, जिसे दोनों देश मिलकर मनाएंगे।

बेलेन ने व्यापार, निवेश, हरित विकास, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने में चीन की प्रतिबद्धता और उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों की भी सराहना की, साथ ही बहुपक्षवाद को बनाए रखने और विश्व शांति व विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की तत्परता भी ज़ाहिर की।

वहीं, विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ओर से हार्दिक अभिवादन देते हुए कहा कि 2018 में राष्ट्रपति शी की यात्रा के दौरान दोनों राष्ट्रों ने चीन-ऑस्ट्रिया मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी, जिसने संबंधों के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को पिछली आधी सदी की उपलब्धियों को संजोना चाहिए और अगले साल की 55वीं वर्षगांठ को एक अवसर के रूप में लेते हुए, हरित अर्थव्यवस्था जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी को नई ऊर्जा और गति देगा।

वांग यी ने इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ का भी ज़िक्र किया, जिसे उन्होंने मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास को याद रखने, शहीदों का सम्मान करने, शांति को संजोने और भविष्य की ओर बढ़ने के लिए चीन गंभीरतापूर्वक स्मरणोत्सव आयोजित कर रहा है। उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ काम करने की इच्छा भी व्यक्त की।

