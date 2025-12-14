ऑस्ट्रेलिया: सिडनी मास शूटिंग को आतंकी घटना बताने से बचे इंटेलिजेंस प्रमुख, हमलावर की कार से मिले विस्फोटक

सिडनी, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। सिडनी के बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने मिलकर उत्सव मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कइयों की जान ले ली। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने इसे दुखद बताया, तो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन ने इसे फिलहाल आतंकी घटना बताने से परहेज किया है।

'बोंडी बीच' वारदात पर मिन्स ने कहा, आज रात यहूदी समुदाय के लिए हमारा दिल दुख रहा है। मैं सिर्फ़ उस दर्द का अंदाजा लगा सकता हूं जो वे अभी महसूस कर रहे होंगे, जब वे इस पुराने त्योहार को मना रहे थे और उनके अपने मारे गए। ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को सहारा देना सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह एक बहुत बड़ी, जटिल और अभी शुरू हुई जांच है। यह अभी शुरू हुई है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जवाब आज रात हमारे पास नहीं हैं। हालांकि, हमारे शानदार शहर और हमारे खूबसूरत राज्य के लिए कुछ जरूरी जानकारी के जवाब हमारे पास हैं।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन (एएसआईओ) के डायरेक्टर-जनरल माइक बर्गेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि इस घटना के बावजूद राष्ट्रीय आतंकवाद खतरे का स्तर अभी "प्रॉबेबल" पर ही बना हुआ है, और फिलहाल इसे बदलने की कोई योजना नहीं है।

बर्गेस ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पर इसमें कोई बदलाव होगा। 'प्रॉबेबल' का मतलब है कि आतंकी हमले की 50 प्रतिशत आशंका है, और दुर्भाग्य से, हमने आज रात ऑस्ट्रेलिया में वह भयानक घटना होते देखी है।"

बर्गेस ने आगे कहा: "कोई एक घटना राष्ट्रीय स्तर पर खतरे के स्तर को जरूरी नहीं कि बढ़ाए, लेकिन हम इस पर लगातार नजर रखते हैं।"

8 दिवसीय त्योहार मनाने जुटे यहूदियों पर रविवार शाम (स्थानीय समयानुसार) 2 हमलावरों ने बेधड़क गोलियां चलाईं। कई रिकॉर्ड हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जिसमें बंदूकधारी लोगों पर गोलियां बरसाते साफ देखे जा सकते हैं। वे एक कार की ओट लेकर लोगों को निशाना बना रहे थे। कैंपबेल परेड पर खड़ी इस कार में विस्फोटक भी मिले।

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने बताया कि कार से विस्फोटक हटा लिए गए हैं, जहां से गोलियां चलाई गई थीं। बनाए गए 'एक्सक्लूजन जोन' को छोटा कर दिया गया है और उसे क्राइम सीन घोषित कर दिया गया है।

--आईएएनएस

केआर/