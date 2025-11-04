अन्तरराष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया : पुलिस ने जब्त किए 270 किलो ड्रग्स, 18 गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 04, 2025, 04:55 PM

सिडनी, 4 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने देश भर में सक्रिय एक संगठित अपराध गिरोह की जांच के दौरान लगभग 270 किलोग्राम अवैध ड्रग्स जब्त करने के बाद 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (डब्ल्यूए) पुलिस तथा ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस (एएफपी) ने मंगलवार को बयान में कहा कि ये गिरफ्तारियां संयुक्त स्ट्राइक फोर्स ने की। यह फोर्स साल 2025 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई करने वाले सिंडिकेट की जांच के लिए बनाई गई थी।

स्ट्राइक फोर्स के जासूसों ने मई से अक्टूबर के बीच एनएसडब्ल्यू और डब्ल्यूए में 30 सर्च वारंट चलाए। इस दौरान 150 किलो स्यूडोएफेड्रिन, 95 किलो मेथाम्फेटामाइन, 21 किलो केटामाइन, 2 किलो कोकेन, 14 आग्नेयास्त्र, लगभग 2.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) नकद और लैब उपकरण बरामद किए गए।

पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 11 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन पर अवैध ड्रग्स लाना-बेचना और अपराधी गिरोह में शामिल होने के कई आरोप हैं।

कोर्ट में आरोप लगाया जाएगा कि सिंडिकेट ने प्लास्टिक में जूते की खेपों के अंदर ड्रग्स छिपाकर समुद्र मार्ग से आयात किए। फिर ये ड्रग्स डाक और हवाई जहाज में ड्रग कुरियर के जरिए राज्य सीमाओं के पार भेजे जाते थे।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, जब्त ड्रग्स की कुल कीमत 60 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (37.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है।

इससे पहले 19 अक्टूबर को एनएसडब्ल्यू पुलिस ने बताया था कि राज्य के दक्षिण-पश्चिम में 5 किलो से अधिक मेथिलएम्फेटामाइन और लगभग 11 किलो कोकेन जब्त किए गए, जिनकी संयुक्त कीमत 6.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 4.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।

पुलिस हेय इलाके में गश्त कर रही थी। स्टर्ट हाईवे पर एक काले रंग की कार रोकी गई। 30 वर्षीय ड्राइवर का रोडसाइड ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया। तलाशी में उसके पास से कोकेन और नकदी मिली। कार की तलाशी में ड्रग्स, 1,30,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक नकद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर सात आरोप लगाए गए।

--आईएएनएस

एमटी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...