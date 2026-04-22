ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, भारत के साथ दिखाई एकजुटता

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर डिप्लोमैटिक मिशन और विदेशी दूतों ने पीड़ितों को याद किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई।

भारत के पहलगाम में हुए खतरनाक आतंकी हमले का एक साल पूरा होने वाला है। इस हमले में पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादियों ने 26 निर्दोष टूरिस्टों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी। यह हाल के सालों में आम लोगों को निशाना बनाकर की गई सबसे क्रूर घटनाओं में से एक थी।

भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "एक साल बाद, हम अपने भारतीय दोस्तों और साथियों के साथ पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद करते हैं। हम पीड़ितों और उनके परिवारों को सम्मान देते हैं जो आज भी दुख मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।"

भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति और सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज, पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले को एक साल हो गया है। हम पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं और हमारी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस हमले में प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। हम शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इस बीच, फ्रांस ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई में अपने इरादे को दोहराया।

भारत में फ्रांस के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और उसके दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर पीड़ितों को याद करता है और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाता है। फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझी लड़ाई के लिए अपने पक्के कमिटमेंट की फिर से पुष्टि करता है।"

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और दुखी परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई।

सार ने जोर देकर कहा कि इजरायल आतंकवाद से लड़ने और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इजरायली विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "इजरायल देश की ओर से, पहलगाम आतंकी हमले के एक साल पूरे होने पर, हम मारे गए बेगुनाह लोगों की याद का सम्मान करते हैं और दुख की इस घड़ी में उनके परिवारों के साथ खड़े हैं।"

उन्होंने कहा, "इजरायल हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पक्का और अटल है। भारत के साथ मिलकर, हम इस खतरे का पक्के इरादे से सामना करने और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोग को और मजबूत करते रहेंगे।"

--आईएएनएस

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