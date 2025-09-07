अन्तरराष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया : मेलबर्न में चाकू से हमले में दो लोगों की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 07, 2025, 02:02 PM

सिडनी, 7 सितंबर (आईएएनएस)। मेलबर्न के पश्चिमी उपनगर में चाकूबाजी की एक घटना में दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लक्षित हमला मानकर पुलिस जांच कर रही है।

मेलबर्न से 34 किमी पश्चिम में कोबलबैंक में शनिवार रात करीब 8 बजे एक गंभीर हादसे की सूचना मिली।

पुलिस के अनुसार, मौके पर एक 12 साल का लड़का गंभीर चोटों के साथ पड़ा हुआ था।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, उसे सीपीआर दिया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

कुछ देर बाद, पुलिस को पास की सड़क पर 15 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसका इलाज किया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया।

घटनास्थल को सील कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इस घटना को लक्षित हमला माना जा रहा है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले पश्चिमी सिडनी के एक ट्रेन स्टेशन पर चाकूबाजी की घटना में एक किशोर पर आरोप लगाया गया था, जिसमें 3 सितंबर को एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) राज्य की पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5:15 बजे सेंट्रल सिडनी से 20 किलोमीटर पश्चिम में मेरिलैंड्स रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी की घटना की सूचना मिलने पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया था।

16 साल के घायल व्यक्ति का घटनास्थल पर ही एम्बुलेंस पैरामेडिक्स द्वारा इलाज किया गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि 16 साल के लड़के की दो ऐसे पुरुषों से बातचीत हुई थी जो उससे परिचित नहीं थे और फिर उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गए।

--आईएएनएस

पीएसके

