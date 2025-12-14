अन्तरराष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोध चरम पर, शुरुआत 9 अक्टूबर 2023 से

Dec 14, 2025

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास का सरप्राइज अटैक हुआ। आसमान से पैराशूट के जरिए उतरे दहशतगर्दों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल में जुटे लोगों पर गोलियां बरसा दीं। उसके बाद से ही गाजा जंग का मैदान बन गया। ये ट्रिगर मोमेंट था! उस हमले के छींटे दुनिया में कई जगह पड़े। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें से एक था।

उस हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को सिडनी ओपेरा हाउस में इजरायल के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीले और सफेद रंग की लाइटिंग की गई। थोड़ा वक्त बीता और इजरायल विरोधियों का मजमा लग गया। भीड़ ने इजरायल और यहूदियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी तनाव का जिक्र जिलियन सेगल ने रविवार को किया।

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी भावना से लड़ने के लिए संघीय सरकार की विशेष दूत जिलियन सेगल ने कहा कि बोंडी शूटिंग ऑस्ट्रेलियाई प्रतीकों पर एक "जानबूझकर" किया गया हमला था और, "यह बिना किसी चेतावनी के नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में, यह 9 अक्टूबर 2023 को सिडनी ओपेरा हाउस में शुरू हुआ था।" "हमने तब सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतंकवादी झंडे लहरते और चरमपंथी नेताओं की जय-जयकार करते हुए एक मार्च देखा। अब मौत बोंडी बीच तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि ओपेरा हाउस की सीढ़ियों से नारे, सिनेगॉग (यहूदियों का पूजा स्थल) में आग लगाना और अब एक उत्सव में नरसंहार एक स्पष्ट पैटर्न बनाते हैं।"

तो 9 अक्टूबर 2023 उस आग की चिंगारी थी जो जलती रही। कभी मध्यम पड़ी लेकिन चरमपंथियों के दिमाग में धधकती रही। बोंडी बीच मास किलिंग उसका ही नतीजा है।

इसके बाद 25 मई, 2024 को भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े यहूदी स्कूल पर ग्रैफिटी (दीवारों पर लिखा गया) बनाई गई। इसमें 'किल इजरायल' लिखा गया।

फिर 13 अक्टूबर 2024 को सिडनी में एक यहूदी बेकरी पर यहूदी विरोधी ग्रैफिटी स्प्रे की गई, और मालिक के लिए एक धमकी भरा नोट छोड़ा गया। इसमें लिखा था "सावधान रहें।" 17 अक्टूबर 2024 को सिडनी में बोंडी ब्रूअरी कर्ली लुईस ब्रूइंग कंपनी के सामने के दरवाजे को आग लगा दी गई और 'बोंडी कोशर डेली लुईस कॉन्टिनेंटल किचन' में 20 अक्टूबर को आग लगा दी गई।

यहूदी विरोधी हमलों की जांच कर रही टास्क फोर्स ने मार्च में एक पूर्व बाइकर गैंग के सदस्य पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए दो लोगों को कर्ली लुईस ब्रूइंग कंपनी और लुईस कॉन्टिनेंटल किचन में आग लगाने का निर्देश दिया था। उसने आरोपों से इनकार किया और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बाद में कहा कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी से पता चला है कि लुईस कॉन्टिनेंटल किचन पर आगजनी के हमले के पीछे ईरानी सरकार का हाथ था।

2024 में ही 21 नवंबर को सिडनी में कारों में आग लगाई गई और इमारतों में तोड़फोड़ की गई। 6 दिसंबर को मेलबर्न के दक्षिण में अदास इजरायल सिनेगॉग में आग लगाई गई।

बढ़ते हमलों को देखते हुए 9 दिसंबर को यहूदी विरोधी भावनाओं पर प्रहार करने के लिए संघीय पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके दो दिन बाद ही 11 दिसंबर को सिडनी में यहूदियों के इलाके में कारें आग के हवाले की गईं और इमारतों में तोड़फोड़ की गई।

2024 के बाद भी 2025 कुछ खास शांतिपूर्ण नहीं था। 7 जनवरी को सिडनी के उत्तर में खाबाद नॉर्थ शोर सिनेगॉग के पास उपासकों को कथित तौर पर धमकी देने का आरोप एक शख्स पर लगा। 10 जनवरी को सिडनी के दक्षिण में अल्लावाह सिनेगॉग पर स्वस्तिक के साथ भित्तिचित्र बनाए गए।

11 जनवरी को सिडनी के पश्चिम में न्यूटाउन सिनेगॉग में भित्तिचित्र और आग लगाने का प्रयास किया गया। न्यू साउथ वेल्स राज्य के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने इस हमले को यहूदी विरोधी अपराध में वृद्धि बताया। 17 जनवरी को सिडनी में ही कारों में आग लगाई गई, और एक यहूदी समुदाय के नेता के स्वामित्व वाली इमारत में तोड़फोड़ की गई।

बात चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगाने तक पहुंची। 21 जनवरी को सिडनी के चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगाई गई और दीवारों पर यहूदी विरोधी नारे लिखे गए। अल्बनीज ने यहूदी विरोधी भावना में वृद्धि के जवाब में एक राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक की घोषणा की।

4 जुलाई को ईस्ट मेलबर्न सिनेगॉग में सब्त के खाने के दौरान बीस उपासक आग से बचकर भागे, जिसे पुलिस ने आगजनी बताया। इसके बाद 14 दिसंबर की वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है।

खास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी को ही निशाने पर लिया जाता है। वजह साधारण सी है चूंकि इन दो जगहों पर यहूदियों की तादाद अच्छी खासी है।

ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय की सर्वोच्च संस्था, एग्जिक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्वेरी (ईसीएजे) की रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 2,062 यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज की गईं—यह पिछले साल (2022-23) की तुलना में 400 फीसदी से अधिक की वृद्धि थी। उस दौरान केवल 495 घटनाएं सामने आई थीं।

वहीं अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक 1,654 घटनाएं हुईं। यह थोड़ी कम हैं लेकिन ट्रेंड दिखाता है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले के औसत से लगभग 5 गुना अधिक था।

