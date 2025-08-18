ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोलीबारी, एक की मौत

सिडनी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के इनर वेस्ट इलाके में रविवार को एक होटल के बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) की पुलिस ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन सेवाओं को रविवार शाम करीब 6:40 बजे (स्थानीय समय) फॉरेस्ट लॉज उपनगर में एक होटल के बाहर गोलीबारी की सूचना मिली थी।

पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पता चला कि अज्ञात हमलावरों ने दो लोगों पर कई गोलियां चलाईं और फिर एक वाहन में सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए। इस घटना के बाद एम्बुलेंस पैरामेडिकल ने दोनों पीड़ितों का इलाज किया, लेकिन एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने छह से 12 गोलियों की आवाज सुनी।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि घटनास्थल का पता लगा लिया गया है और होमिसाइड स्क्वाड की सहायता से जांच शुरू कर दी है।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने एक बयान में कहा, "पिछले हफ्ते भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।"

एनएसडब्ल्यू पुलिस के अनुसार, सिडनी से करीब 440 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में नाना ग्लेन नामक छोटे से कस्बे में एक घर में गोलीबारी की सूचना मिली थी।

पुलिस को बताया गया कि 22 वर्षीय एक युवक को एक परिचित व्यक्ति ने बहस के बाद सीने में गोली मार दी थी। पीड़ित को मौके पर प्राथमिक उपचार के बाद हेलिकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर थी।

इस गोलीबारी के लगभग 30 मिनट बाद पुलिस ने पास के कॉफ्स हार्बर शहर में एक एसयूवी को रोककर 20 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। बाद में वाहन की तलाशी में एक राइफल बरामद की गई थी।

20 वर्षीय आरोपी पर हत्या के इरादे से गोली चलाने, घरेलू हिंसा और अनधिकृत हथियार रखने तथा उसका इस्तेमाल करने सहित छह आरोप लगाए गए थे।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने गोलीबारी की घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए एक स्ट्राइक फोर्स का गठन किया है।

