ऑस्ट्रेलिया: ब्रिस्बेन में चाकूबाजी में दो लोग गंभीर रूप से घायल

Aug 22, 2025, 10:03 AM

सिडनी, 22 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर के उत्तरी इलाके में चाकू से हमला होने की घटना सामने आई है। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, क्वींसलैंड पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम करीब 6 बजकर 14 मिनट पर पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को ब्रिस्बेन के उत्तरी उपनगर जिलमेरे में सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने घर के अंदर दो लोगों पर चाकू से हमला किया है। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि दो लोग घायल पड़े हैं, जिसमें से एक की उम्र करीब 20 साल और दूसरे की 30 साल के आसपास है। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

हमले के थोड़ी देर बाद पुलिस ने 51 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसकी अंगुली में चोट लगी थी, इसलिए इलाज के लिए उसे भी पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि ये तीनों एक-दूसरे को जानते हैं और आम जनता के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। घटना स्थल को अपराध क्षेत्र घोषित कर जांच जारी है।

इससे पहले, 11 अगस्त को सिडनी के उत्तर-पूर्व में भी चाकूबाजी की एक और घटना हुई थी। न्यू साउथ वेल्स राज्य के सेंट्रल कोस्ट क्षेत्र के किलार्नी वेल इलाके में दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को झगड़े की सूचना मिली। यहां दो महिलाएं (उम्र 23 और 33 वर्ष) और एक 20 वर्षीय युवक चाकू के वार से घायल पाए गए।

23 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया, जबकि 33 वर्षीय व्यक्ति को गंभीर हालत में एम्बुलेंस पैरामेडिक्स द्वारा उसी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में पुलिस थाने ले जाकर उस पर हमला, झगड़ा करने और प्रतिबंधित नशीला पदार्थ रखने का आरोप लगाया गया।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि यह झगड़ा पड़ोसियों के बीच विवाद के चलते हुआ था और इस घटना में शामिल सभी लोग एक-दूसरे को जानते थे।

