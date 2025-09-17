'ऑपरेशन सिंदूर' में मसूद अजहर के परिवार को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया: जैश कमांडर

इस्लामाबाद, 16 सितंबर (आईएएनएस)। 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत प्रमुख आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के महीनों बाद, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक कमांडर ने स्वीकार किया कि बहावलपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के हमलों में आतंकवादी संगठन के संस्थापक मसूद अजहर का परिवार 'टुकड़े-टुकड़े' हो गया।
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो की रिपोर्ट दी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी सशस्त्र कर्मियों के साथ भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान आतंकवादी समूह को हुए भारी नुकसान की बात स्वीकार कर रहा है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के उच्च-मूल्य वाले आतंकी ठिकानों को नष्ट करके जवाबी कार्रवाई की थी।
बाद में पाकिस्तान ने स्वयं पुष्टि की कि बहावलपुर, कोटली और मुरीदके सहित नौ स्थलों पर हमला किया गया है - ये क्षेत्र लंबे समय से आतंकवादियों के गढ़ माने जाते हैं।
बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। यहां जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में इस आतंकी समूह का मुख्यालय है, जिसे उस्मान-ओ-अली परिसर भी कहा जाता है।
एक सभा को संबोधित करते हुए मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा, "आतंकवाद की यह बकवास, जिसे हम अपने दिल के करीब रखते हैं, इस देश (पाकिस्तान) की वैचारिक और भौगोलिक सीमाओं के लिए, कभी हम दिल्ली से भिड़ गए, कभी काबुल से और कभी कंधार से।"
उन्होंने कहा, "सब कुछ कुर्बान करने के बाद, 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को, जिसमें उसकी महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, बहावलपुर में मार डाला गया और टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया।"
संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित मसूद अजहर द्वारा कश्मीर में जिहाद का आह्वान किए जाने के बाद 2000 के दशक के प्रारंभ में गठित जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय धरती पर कई हमले किए हैं।
'ऑपरेशन सिंदूर' के सटीक हमलों के बाद, पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया कि अजहर ने स्वयं स्वीकार किया कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए।
