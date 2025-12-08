ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने की मदद, श्रीलंका ने किया धन्यवाद

कोलंबो, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। दित्वाह तूफान की वजह से श्रीलंका में भारी तबाही और जानमाल नुकसान हुआ है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत के लिए मानवीय मदद पहुंचाई है। श्रीलंका ने भारत का मदद के लिए धन्यवाद किया है।

श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे ने राहत और बचाव ऑपरेशन के लिए शुक्रिया अदा किया।

कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सांसद नमल राजपक्षे ने हाई कमिश्नर संतोष झा से मुलाकात की और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चल रहे राहत और बचाव के कामों के लिए भारत को धन्यवाद दिया। हाई कमिश्नर ने दोहराया कि भारत श्रीलंका के लोगों को फिर से स्थापित करने और सब सामान्य करने की उनकी कोशिशों में मदद करता रहेगा।”

मीटिंग के बाद, राजपक्षे ने एक्स पर लिखा, “श्रीलंका में बाढ़ के दौरान भारत की तेजी से मदद के लिए दिल से धन्यवाद देने के लिए भारतीय हाई कमिश्नर संतोष झा से बात की। मुश्किल समय में हमेशा सबसे पहले हमारा साथ देने भारत रहा है। भारत सरकार और लोगों का शुक्रगुजार हूं।”

इससे पहले रविवार को, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका को लगभग 1000 टन अतिरिक्त मदद भेजी, जिसमें जरूरी खाने का सामान और कपड़े शामिल थे। इनमें से लगभग 300 टन तीन भारतीय नौसेना जहाजों के जरिए कोलंबो पहुंचा।

हाई कमिश्नर संतोष झा ने राहत सामग्री श्रीलंका के व्यापार, कॉमर्स, फूड सुरक्षा और सहयोग विकास मंत्री वसंथा समरसिंघे को सौंपी। भारतीय सेना ने श्रीलंकाई आर्मी के साथ मिलकर कनेक्टिविटी फिर से बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने श्रीलंकाई आर्मी के इंजीनियरों और सड़क विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर किलिनोच्ची जिले में परांथन-कराच्ची-मुल्लैतिवु (ए35) रोड पर क्षतिग्रस्त पुल को हटाना शुरू किया।

--आईएएनएस

केके/एएस