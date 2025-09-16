ऑपरेशन लायनफिश-मेयाग III : इंटरपोल ने भारत समेत 18 देशों से जब्त की 57,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। इंटरपोल ने ड्रग्स के खिलाफ 'ऑपरेशन लायनफिश-मेयाग III' के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इंटरपोल ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर (57,000 करोड़) मूल्य के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए। इंटरपोल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है।

अधिकारियों ने कुल 76 टन ड्रग्स बरामद किया, जिसमें 51 टन मेथामफेटामाइन के साथ-साथ फेंटेनिल, हेरोइन, कोकीन और अन्य रासायनिक पदार्थ शामिल हैं।

इंटरपोल के मुताबिक, एशिया और उत्तरी अमेरिका के 18 देशों में सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी के खिलाफ 'ऑपरेशन लायनफिश-मयाग III' को 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

इस ऑपरेशन के तहत 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इस अभियान के दौरान 386 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इंटरपोल ने बताया कि ऑपरेशन भारत सहित 18 देशों में चलाया गया। इस अभियान के दौरान जब्त 76 टन नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 6.5 बिलियन डॉलर आंकी गई। इस दौरान रिकॉर्ड 297 मिलियन नशीली गोलियां बरामद की गईं।

जानकारी के अनुसार, ड्रग्स को सर्फबोर्ड, टी बॉक्स, कैट फूड और कॉफी मशीन में छिपाया गया था। बरामद फेंटानिल की मात्रा इतनी थी कि यह 15.1 करोड़ लोगों की जान ले सकती थी।

इंटरपोल के मुताबिक, यह अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय ड्रग-रोधी कार्रवाइयों में से एक है।

बता दें कि इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें विश्वभर की सरकारें एकजुट होकर अपराध नियंत्रण के लिए सहयोग करती हैं।

