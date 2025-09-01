अन्तरराष्ट्रीय

ओडिशा यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक: सीएम मोहन चरण माझी

Sep 01, 2025, 06:52 PM

भुवनेश्वर, 1 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से 2000 और 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के समूह ने सोमवार को लोक सेवा भवन में मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल में रोमानिया में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा, स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत अमित नारंग और माल्टा गणराज्य में भारत की उच्चायुक्त ग्लोरिया गंगटे शामिल थीं।

अधिकारियों ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शासन के विभिन्न पहलुओं, ओडिशा में विकास पहल और वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीतिक भागीदारी पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्र के प्रति उनकी निरंतर सेवा के लिए शुभकामनाएं दीं और विदेशों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने में उनके योगदान की सराहना की।

अधिकारियों ने पिछले एक साल में राज्य के लिए उनके उत्कृष्ट कार्यों और 'पीपुल्स सीएम' की उपाधि प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने इस वर्ष भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के सफल आयोजन की भी सराहना की, जिसने वैश्विक भारतीयों, विशेष रूप से ओडिया लोगों को राज्य से और अधिक जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

राजदूतों ने यूरोपीय देशों में कुशल युवाओं की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला और कहा कि राज्य के युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा अपने युवाओं को कौशल विकास पहलों के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। ओडिशा में कुशल पहल एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड बन गई है और राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा अपने महत्वाकांक्षी युवाओं को यूरोपीय देशों में बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोपीय देशों में ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने से राज्य को और अधिक गौरव और वैश्विक पहचान मिलेगी।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव मनोज आहूजा और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी

