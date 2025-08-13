अन्तरराष्ट्रीय

North Korea Russia Support: अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन के साथ फोन पर बातचीत में किम ने रूस के लिए 'पूर्ण समर्थन' जताया

किम जोंग-उन ने पुतिन को रूस के कदमों के लिए पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।
Aug 13, 2025, 11:03 AM
सियोल:  उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत में रूस को पूरा समर्थन देने की बात कही है। यह जानकारी उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बुधवार को दी। यह बातचीत उस समय हुई, जब शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात तय है, जिसमें यूक्रेन युद्ध को रोकने पर चर्चा होगी।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के मुताबिक, यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने अपने नेता की किसी विदेशी नेता से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी सार्वजनिक की है।

किम ने कहा कि उनका देश हमेशा रूस के साथ हुए रक्षा समझौते की भावना के प्रति वफादार रहेगा और भविष्य में रूस की सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सभी कदमों का समर्थन करेगा। यह समझौता पिछले साल जून में हुआ था।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं ने पिछले साल जून में प्योंगयांग में एक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार किसी भी पक्ष पर हमला होने पर "बिना किसी देरी" के सैन्य सहायता प्रदान की जाएगी।

केसीएनए के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों के साहस और बलिदान की तारीफ की। उन्होंने खासकर रूस के हिस्से कुर्स्क को "मुक्त" कराने में कोरियाई पीपुल्स आर्मी के योगदान की सराहना की।

रूसी मीडिया के अनुसार, पुतिन ने किम को ट्रंप के साथ होने वाली अपनी आने वाली बैठक के बारे में भी बताया, लेकिन केसीएनए ने इस तरह के विवरण की जानकारी नहीं दी।

केसीएनए ने कहा कि पुतिन ने 15 अगस्त को उत्तर कोरिया की आगामी 80वीं मुक्ति वर्षगांठ पर उसे बधाई दी, जो 1910-45 के जापान के औपनिवेशिक शासन से कोरिया की मुक्ति का प्रतीक है।

दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई और भविष्य में अधिक संपर्क बनाए रखने की बात कही।

उत्तर कोरिया पहले ही रूस को सैनिक और हथियार भेज चुका है। रूसी मीडिया ने बताया कि उत्तर कोरिया कुर्स्क में पुनर्निर्माण के लिए 5,000 सैन्य निर्माणकर्मी और 1,000 सैपर भेजेगा।

 

