North Korea Human Rights Issue : पत्रकार बने व्यक्ति को आधिकारिक रूप से उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई कैदी के रूप में दी गई मान्यता

सियोल:उत्तर कोरियाई पलायनकार से पत्रकार बने हाम जिन-ऊ 2017 में उत्तर कोरिया और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में लापता हो गए थे। अधिकारियों ने बुधवार को सरकार द्वारा उन सात दक्षिण कोरियाइयों में से एक के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिन्हें उत्तर कोरिया में हिरासत में लिया गया था।

एकीकृत मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, मंत्रालय ने संबंधित सरकारी एजेंसियों से परामर्श करने के बाद हाल ही में हाम को उत्तर कोरिया में बंदी दक्षिण कोरियाई नागरिकों की सूची में शामिल किया है।

एकीकृत मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने सात दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें किम जुंग-वूक, किम कुक-की और चोई चुन-गिल के साथ ही चार उत्तर कोरियाई भगोड़े जिन्होंने दक्षिण कोरियाई नागरिकता प्राप्त की, शामिल हैं। चार भगोड़ों के नाम वेब पेज पर डाले नहीं गए हैं।

माना जाता है कि हाम को मई 2017 में उत्तर-चीन सीमा क्षेत्रों को कवर करते समय उत्तर कोरियाई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वह उत्तर कोरिया-केंद्रित मीडिया आउटलेट के पत्रकार थे।

पिछले साल दिसंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एकीकरण मंत्री चुंग डोंग-यंग ने हाम को उत्तर में दक्षिण कोरियाई बंदियों की सूची में जोड़ने की योजना का खुलासा किया।

योनहाप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किम जुंग-वूक और अन्य दो मिशनरी 2014 से उत्तर कोरिया में बंद हैं, उन्हें राज्य विरोधी आरोपों में हिरासत में लिया गया था, जिसे प्योंगयांग ने सियोल के जासूसी एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में बताया। तीन अन्य उत्तर कोरियाई भगोड़ों का ठिकाना ज्ञात नहीं है क्योंकि उन्हें 2016 में बंदी बनाया गया था।

एक रिपोर्ट के अनुसार, एक पत्रकार हाम जिन वू का 29 मई 2017 को अपहरण कर लिया गया, जब वह चीन-उत्तर कोरिया सीमा के चीनी पक्ष पर रिपोर्ट कर रहे थे, जो चीन के यानबियन कोरियाई स्वायत्त प्रांत के सान्हे, लॉन्गजिन और उत्तर कोरिया के होइर्योंग सिटी के बीच था। यह रिपोर्ट हाम के पूर्व सहयोगी और उत्तर कोरिया-केंद्रित मानवाधिकार समूह आईसीएनके के महासचिव एंक्योंग क्वॉन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रवर्तित या अनैच्छिक लापता लोगों पर कार्य समूह को प्रस्तुत की गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, हाम के परिवार ने कहा कि उनके कोरियाई-चीनी टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि हाम और दो पुरुषों के बीच, जो उत्तर कोरिया से चीन में आए थे, बहस और शारीरिक संघर्ष हुआ। इसके बाद उन पुरुषों ने पत्रकार को उत्तर कोरिया की सीमा पर खींच लिया।

--आईएएनएस