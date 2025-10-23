अन्तरराष्ट्रीय

New Zealand Storm : न्यूजीलैंड में मौसम का बिगड़ा मिजाज: आंधी-तूफान से उखड़े पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित

न्यूजीलैंड में विनाशकारी तूफान, कैंटरबरी में आपातकाल, वेलिंगटन में उड़ानें रद्द
Oct 23, 2025, 04:51 PM
वेलिंगटन: न्यूजीलैंड के दक्षिण और उत्तरी द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में गुरुवार को विनाशकारी आंधी तूफान से व्यापक नुकसान हुआ, कई पेड़ गिरे और विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। रेड वॉर्निंग जारी होने के बाद कैंटरबरी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।

राष्ट्रीय मौसम प्राधिकरण, मेटसर्विस के अनुसार, कैंटरबरी और वेलिंगटन के लिए बुधवार सुबह उच्चतम स्तर की रेड वार्निंग जारी की गई।

मेटसर्विस के मौसम विज्ञानी ममाथापेलो मक्गाबुटलेन ने कहा कि गुरुवार की घटना सप्ताह की शुरुआत की तुलना में अधिक प्रबल और व्यापक थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मक्गाबुटलेन ने कहा, "गुरुवार को भी ऐसा ही, लेकिन अधिक तीव्रता वाला प्रभाव रहा। हालांकि कुछ क्षेत्र पहले ही बच गए थे, लेकिन ये हवाएं अधिक व्यापक थीं और उन जगहों को प्रभावित किया जहां अक्सर तेज हवाएं नहीं चलतीं।"

बुधवार दोपहर, आपातकालीन प्रबंधन और रिकवरी मंत्री मार्क मिशेल ने बिगड़ते मौसम से निपटने में सहायता के लिए कैंटरबरी क्षेत्र में स्थानीय आपातकाल की घोषणा की।

कैंटरबरी के कुछ हिस्सों के निवासियों को नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि के कारण निकासी के लिए तैयार रहने को कहा गया। हजारों घरों की बिजली गुल हो गई; बिजली कंपनियों ने चेतावनी दी कि कई दिनों तक कुछ इलाकों में बिजली बहाल नहीं की जा सकेगी।

सड़कें और राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित हुए, पश्चिमी तट क्षेत्र बाढ़ से कट गए। इस बीच निवासियों को घर के अंदर रहने, सामान को सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

राजधानी वेलिंगटन से आने-जाने वाली उड़ानें दिन में रद्द कर कई मुख्य सड़कें बंद कर दी गई हैं।

बुधवार को, न्यूजीलैंड ने दक्षिणी द्वीप के कैंटरबरी क्षेत्र में विनाशकारी हवाओं से निपटने के लिए स्थानीय आपातकाल की घोषणा की थी।

इमरजेंसी मैनेजमेंट और रिकवरी मंत्री मार्क मिशेल ने बुधवार को ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी और बताया था कि वो कैंटरबरी नागरिक सुरक्षा आपातकालीन प्रबंधन समूह के निरंतर संपर्क में है।

आपातकाल क्षेत्र में विनाशकारी झोंकों और तेज हवाओं की रेड वॉर्निंग के पूर्वानुमान के बाद लगाया गया।

निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी सामान सुरक्षित रखें, अनावश्यक यात्रा से बचें और हवा के साथ उड़ते मलबे और गिरते पेड़ों के खतरे को देखते हुए घर के अंदर रहें।

मिशेल ने कहा कि अचानक बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर लोकल सिविल डिफेंस को देश के कई हिस्सों को आपातकालीन सेवाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान किए हैं।

