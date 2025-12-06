अन्तरराष्ट्रीय

Netflix Warner Deal : नेटफ्लिक्स ने की 'वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी' को खरीदने की घोषणा, सब्सक्राइबर्स देख पाएंगे कई क्लासिक फिल्में

नेटफ्लिक्स-डब्ल्यूबीडी डील से मनोरंजन उद्योग में बड़ा बदलाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 03:57 AM
नेटफ्लिक्स ने की 'वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी' को खरीदने की घोषणा, सब्सक्राइबर्स देख पाएंगे कई क्लासिक फिल्में

न्यूयॉर्क: हॉलीवुड के सबसे जाने-माने स्टूडियोज में से एक, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को नेटफ्लिक्स ने खरीदने की घोषणा कर दी है।

नेटफ्लिक्स के इस कदम ने मनोरंजन जगत में खलबली मचा दी है, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स अपने आप में बड़ा नाम है और अब नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर काम करने से दर्शकों को और अच्छा कंटेंट देखने को मिल सकेगा।

नेटफ्लिक्स ने लगभग 82.7 अरब डॉलर की डील के साथ वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (डब्ल्यूबीडी) को खरीदा है। ये दोनों कंपनियां मिलकर वैश्विक स्तर पर मनोरंजन जगत की बड़ी कंपनी बनकर उभरेंगी। हालांकि इस विलय को अमेरिकी सरकार के एंटी-ट्रस्ट नियामकों की मंज़ूरी की जरूरत होगी। डब्ल्यूबीडी के सीईओ डेविड जस्लाव ने कहा, "नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों तक दुनिया भर के लोग दुनिया की सबसे प्रभावशाली कहानियों का मजा लें।

नेटफ्लिक्स ने ये भी जानकारी दी है कि ये डील तभी पूरी होगी, जब डब्ल्यूबीडी से एनएन, टीएनडी और डिस्कवरी जैसे अलग होंगे। बता दें कि नेटफ्लिक्स ने अमेरिका की घरेलू बहुराष्ट्रीय मीडिया और दूरसंचार कंपनी कॉमकास्ट और पैरामाउंट को ना चुनकर डब्ल्यूबीडी को चुना है और डील को सील किया है।

बता दें कि नेटफ्लिक्स की भारत में पहुंच बहुत गहरी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार, नेटफ्लिक्स के भारत में लगभग 12.4 मिलियन ग्राहक हैं, जो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल कंटेंट देखने में रूचि रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की फिल्में भी भारत में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। कंपनी ने जून में इस बात की घोषणा की थी कि वे अपनी फिल्मों के हिंदी रूपांतरण को भानुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड और एशियाई और भारतीय सिनेमा में फिल्म बनाने वाली कंपनी जेओएटी के साथ मिलकर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर पांच फिल्मों को बनाने की डील की थी।

इस डील के साथ डब्ल्यूबीडी एचबीओ मैक्स और डीसी स्टूडियोज़ को भी नेटफ्लिक्स पर लाएगा। दोनों कंपनियों के साथ मिलने से फैंस को डब्ल्यूबीडी का पुराना खजाना यानी फिल्म 'कैसाब्लांका', 'द माल्टीज़ फाल्कन', 'बोनी एंड क्लाइड', 'चैरियट्स ऑफ़ फ़ायर' जैसी क्लासिक फिल्में देखने को मिल सकती हैं।

--आईएएनएस

 

 

global mediaEntertainment industrydigital contentStreaming Platformshollywood studiosFilm Industrybusiness mergers

Related posts

Loading...

More from author

Loading...