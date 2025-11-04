अन्तरराष्ट्रीय

Nepal Avalanche Incident: नेपाल में हिमस्खलन से कम से कम तीन लोगों की मौत

नेपाल के यालुंग री पर्वत पर हिमस्खलन, तीन पर्वतारोहियों की मौत, चार लापता।
Nov 04, 2025, 02:04 AM
काठमांडू: उत्तर-पूर्वी नेपाल के दोलखा जिले में हिमालय की चोटी यालुंग री पर्वत पर हिमस्खलन की चपेट में आने से कम से कम तीन पर्वतारोहियों, दो नेपाली नागरिक और एक विदेशी की मौत हो गई।

यह घटना सोमवार सुबह 5,630 मीटर ऊंचे पर्वत के आधार शिविर से लगभग डेढ़ घंटे की पैदल दूरी पर हुई।

मृतक 12 पर्वतारोहियों के एक समूह का हिस्सा थे, जो आधार शिविर से शिखर पर चढ़ने के लिए उतर रहे थे।

दोलखा पुलिस प्रमुख और पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान कुमार महतो ने आईएएनएस को बताया कि इसी अभियान दल के कुछ पोर्टरों द्वारा पुष्टि की गई है कि इस घटना में दो नेपाली नागरिक और एक विदेशी की मौत हो गई।

चार विदेशी हिमस्खलन में दबे हुए हैं, और पांच अन्य आधार शिविर में लौट आए हैं।

पुलिस ने कहा कि क्षेत्र की दुर्गमता और प्रतिकूल मौसम के कारण वे अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण बचाव अभियान नहीं चल सका।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हिमस्खलन गौरीशंकर ग्रामीण नगर पालिका-9 में गौरीशंकर और रोलवालिंग पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत यालुंग री क्षेत्र के पास हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि लगातार खराब मौसम के कारण घायलों को हवाई मार्ग से निकालने और लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका।

महतो ने बताया कि मंगलवार सुबह बचाव अभियान की योजना बनाई गई है।

दोलखा के मुख्य जिला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल ने कहा कि लापता पर्वतारोहियों की वास्तविक स्थिति मंगलवार को ही स्पष्ट हो पाएगी, जब बचाव दल और सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे।

नेपाल पुलिस, नेपाल सेना, और सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी भी जमीनी रास्ते से घटनास्थल की ओर बढ़ रहे हैं।

 

