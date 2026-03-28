Balendra Shah Nepal PM : 'आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक', नेपाल के बालेंद्र शाह ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

काठमांडू: नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया। पीएम शाह ने दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बालेंद्र शाह को बधाई दी और दोनों देशों के नागरिकों के फायदे के लिए दोनों देशों के बीच दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ काम करने की इच्छा जताई।

पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी, आपके अच्छे शब्दों और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं हमारे लोगों की आम खुशहाली के लिए हमारे दोनों देशों के बीच कई तरह के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

बता दें, पीएम मोदी का बधाई संदेश राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के संसदीय पार्टी के नेता बालेंद्र शाह के नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद आया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने बालेंद्र शाह को बधाई देते हुए लिखा था, "नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बालेंद्र शाह को बहुत-बहुत बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व पर दिखाए गए भरोसे को दिखाती है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि भारत-नेपाल की दोस्ती और सहयोग को हमारे दोनों देशों के लोगों के आपसी फायदे के लिए और भी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।"

बालेंद्र शाह ने शुकवार को राष्ट्रपति के सामने पीएम पद की शपथ ली। बता दें, पीएम बालेंद्र शाह का शपथग्रहण समारोह हिंदू रीति-रिवाज से पूरा हुआ। पहली बार वैदिक सनातन परंपरा में हुए शपथ समारोह में सात शंख बजाए गए। यह पहली बार है जब मधेसी समुदाय का कोई नेता प्रधानमंत्री बना है। इसके साथ ही नेपाल को पहली बार सबसे युवा प्रधानमंत्री मिला है।

हाल के चुनावों में चुने गए ज्यादातर लॉमेकर युवाओं का प्रतिनिधि करते हैं, जो नेपाल की पॉलिटिक्स में एक जेनरेशनल बदलाव को दिखाता है।

--आईएएनएस