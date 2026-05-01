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Nepal Jeep Accident : रोल्पा में जीप दुर्घटना में 20 लोगों की मौत, दो का इलाज जारी

रोल्पा में दर्दनाक हादसा, जीप खाई में गिरी, 20 लोगों की मौत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 06:27 AM
नेपाल: रोल्पा में जीप दुर्घटना में 20 लोगों की मौत, दो का इलाज जारी

काठमांडू: पश्चिमी रोल्पा जिले की थवांग ग्रामीण नगरपालिका में एक जीप दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। रोल्पा के जिला प्रशासन कार्यालय ने यह जानकारी दी।

22 यात्रियों को ले जा रही एक जीप सड़क से 700 मीटर नीचे गिर गई, जिससे उसमें सवार अधिकांश लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

रोल्पा के मुख्य जिला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्री ने आईएएनएस को बताया कि अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो लोगों का इलाज एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। छेत्री ने आगे कहा कि हादसे की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है।

यह घटना गुरुवार शाम को हुई, जब इलाके में बारिश के दौरान एक जीप कीचड़ भरी सड़क से फिसल गई।

पुलिस के अनुसार, इस निजी जीप को स्थानीय लोगों ने किराए पर लिया था, जो शुक्रवार को जिले के जलजला इलाके में बैसाख पूर्णिमा उत्सव में शामिल होने जा रहे थे।

हाल के वर्षों में नेपाल में सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही, सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ी है।

एक दशक पहले, नेपाल ट्रैफिक पुलिस ने 4,999 सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में 7,669 सड़क दुर्घटनाएं और 190 मौतें दर्ज की गईं। कुल दुर्घटनाओं में से 278 को गंभीर श्रेणी में रखा गया था।

जान-माल के नुकसान के अलावा, सड़क सुरक्षा का आर्थिक प्रभाव भी काफी अधिक होता है।

नेपाल में विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि सड़क यातायात से होने वाली चोटों की आर्थिक लागत 2007 के बाद से तीन गुना बढ़ गई है और अब यह देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.5 प्रतिशत है।

विश्व बैंक ने कहा कि नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 70 प्रतिशत से अधिक लोग सड़क पर चलने वाले ऐसे लोग हैं जो आसानी से दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जैसे पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और मोटरसाइकिल चलाने वाले।

--आईएएनएस

 

 

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