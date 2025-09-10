अन्तरराष्ट्रीय

Nepal Airlines : नेपाल एयरलाइंस की उड़ानें बहाल, त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई फिर से खुला

त्रिभुवन एयरपोर्ट खुला, नेपाल एयरलाइंस ने कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कीं।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 10, 2025, 01:02 PM
नेपाल एयरलाइंस की उड़ानें बहाल, त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई फिर से खुला

काठमांडू: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) की ओर से जारी नोटम (नोटिस टू एयरमेन) को रद्द किए जाने और त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईटीए) के फिर से खोलने के साथ ही, नेपाल एयरलाइंस ने 10 सितंबर के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के पुनः संचालन की घोषणा की है।

फिर से शुरू की गई उड़ानों में काठमांडू से नारिता, काठमांडू से कुआलालंपुर, काठमांडू से दोहा और काठमांडू से दम्माम शामिल हैं।

नेपाल एयरलाइंस ने यात्रियों को आगाह किया है कि उड़ानों में देरी हो सकती है, जिसके पीछे क्रू और यात्रियों की रिपोर्टिंग टाइम, एयरपोर्ट काउंटर पर भीड़ और अन्य तकनीकी कारण हो सकते हैं।

नेपाल एयरलाइंस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर लिखा, "नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन), टीआईए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, हवाई यात्रा की समय-सारणी घोषित कर दी जाएगी और सभी यात्रियों को इसकी सूचना दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, +977 1 4113011 पर संपर्क करें।"

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए कहा था कि उपत्यका में जारी कर्फ्यू, निषेधाज्ञा और विमान मार्गों में देखे गए धुएं जैसी विषम परिस्थितियों के चलते, त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी वजह से अगली सूचना तक हवाई अड्डा बंद कर दिया गया था।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि हवाई अड्डा बंद होने पर हवाई अड्डे पर न आएं और हवाई अड्डे के खुले होने की सूचना मिलने के बाद ही संबंधित एयरलाइन कंपनी से संपर्क करें।

लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद, हवाई अड्डा फिर से संचालन में आ गया है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगी है।

यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए एक वैध टिकट और सभी आवश्यक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे।

 

 

aviation newsInternational TravelNepal AirlinesFlight ResumptionSouth Asia TravelTribhuvan International AirportKathmandu Flights

Related posts

Loading...

More from author

Loading...