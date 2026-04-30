Nepal Airlines Map Error : नेपाली एयरलाइंस ने नेटवर्क मैप में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, बवाल मचने पर मांगी माफी

काठमांडू: नेपाल की सरकारी स्वामित्व वाली नेपाल एयरलाइंस ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने नेटवर्क मैप में भारत के जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर माफी मांगी है। एयरलाइन ने इसे एक त्रुटि बताते हुए खेद व्यक्त किया और कहा कि यह गलती अनजाने में हुई।

दरअसल यह नेटवर्क मैप एक दिन पहले सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गलती को सुधारा जा रहा है और भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मैप की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी कड़ी आलोचना शुरू हो गई। एयरलाइन ने सोशल मीडिया पर कहा, "हम हाल ही में हमारे सोशल मीडिया चैनल पर शेयर किए गए नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए सच में माफी मांगते हैं। हमने तुरंत पोस्ट हटा दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं कि हमारा मटीरियल एक्यूरेसी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को पूरा करता है।"

नेपाल एयरलाइंस ने कहा कि मैप में अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में मानचित्रकला में काफी गलतियां थीं, जो नेपाल या एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दिखातीं।

एयरलाइन ने आगे कहा, "हम इस इलाके में अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ अपने मजबूत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और इस पोस्ट से हुई किसी भी गलती के लिए हमें अफसोस है।"

नेपाल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन की प्रवक्ता अर्चना खड़का ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि यह गलती गूगल मानचित्र चुनते समय हुई थी और नेटवर्क मानचित्र में भी वही गलत मानचित्र इस्तेमाल किया गया था।

उन्होंने कहा, "यह जानबूझकर नहीं किया गया था और जब हमें गलती दिखी तो हमने इसे पोस्ट करने के 2-3 घंटे के अंदर हटा दिया।"

भारत-नेपाल के संबंध की खासियत गहरी और कई तरह की साझेदारी है, जो 1950 की शांति और दोस्ती की संधि पर आधारित है। इसमें खुली सीमाएं, एक-दूसरे पर काफी आर्थिक निर्भरता और करीबी सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं।

भारत नेपाल के बड़े विकास साझेदारों में से एक है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत नेपाल को 107.8 मिलियन डॉलर देकर सबसे बड़ा द्विपक्षीय डोनर बना। नेपाल में अभी भारत की आर्थिक और तकनीकी मदद से दर्जनों प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम चल रहे हैं, जो पूरे होने के अलग-अलग स्टेज पर हैं।

द काठमांडू पोस्ट की हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने नए चुने गए नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के अपने दक्षिणी पड़ोसी देश के दौरे से पहले बड़े कंसल्टेशन के तहत 11-12 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेपाल दौरे का प्रस्ताव रखा है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय और भारत में नेपाली दूतावास के डिप्लोमैटिक सूत्रों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पक्ष ने तारीखों का सुझाव दिया है और काठमांडू के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है।

नेपाली प्रधानमंत्री शाह को पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत आने का न्योता मिल चुका है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने पहले ही इसकी पुष्टि की थी। हालांकि इस दौरे में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सरकार पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करेगी।

--आईएएनएस

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