अन्तरराष्ट्रीय

न्यूयॉर्क में “एक विश्व के रूप में एकजुट, शांति की आवाज़ें” फ़िल्म संगीत कार्यक्रम का भव्य आयोजन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 12:35 PM

बीजिंग, 25 सितंबर (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 23 सितंबर की शाम को चीन मीडिया ग्रुप (सीएमजी) द्वारा आयोजित “एक विश्व के रूप में एकजुट, शांति की आवाज़ें” फ़िल्म संगीत कार्यक्रम अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित लिंकन सेंटर फ़ॉर द परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स में धूमधाम से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संचार उप-महासचिव मेलिसा फ़्लेमिंग ने वीडियो संदेश भेजकर कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं दीं। वहीं, सीएमजी के निदेशक शन हाईश्योंग और अमेरिका में चीन के राजदूत श्ये फ़ंग ने भी वीडियो संबोधन प्रस्तुत किया। अमेरिका-चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष स्टीफ़न ऑर्लिंस सहित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अमेरिकी कला समुदाय और मीडिया से जुड़े लगभग 700 गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

मेलिसा फ़्लेमिंग ने अपने संदेश में कहा कि संगीत आत्मा को शांति देने और भाषा व संस्कृति की दीवारों को तोड़कर लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह एक सामंजस्यपूर्ण और सुंदर भविष्य बनाने का सशक्त माध्यम है।

अपने संबोधन में शन हाईश्योंग ने कहा कि संगीत और सिनेमा मानवता की सार्वभौमिक भाषा हैं। राष्ट्रपति शी चिनफ़िंग ने भी बल दिया है कि “मानवता एक ही ग्रह पर रहती है और उसे एकजुटता और सद्भाव से मिलकर कार्य करना चाहिए।” उन्होंने बताया कि सीएमजी, एक ज़िम्मेदार और विश्वस्तरीय नए मुख्यधारा के मीडिया के रूप में, संयुक्त राष्ट्र की कहानियों को विश्व तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उनका “संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश” कार्यक्रम अब नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र टेलीविज़न पर प्रसारित होता है और यह राष्ट्रपति शी चिनफ़िंग की चार प्रमुख वैश्विक पहलों का ठोस क्रियान्वयन है। ॉ

शन ने भी कहा कि संगीत के माध्यम से हम शांति का संदेश देते हैं, संवाद से सभ्यताओं के बीच आपसी सीख को बढ़ावा देते हैं और बहुपक्षवाद की दिशा में योगदान करते हैं। संस्कृति सीमाओं को नहीं मानती और भावनाएं समय व स्थान से परे होती हैं।

वहीं, चीनी राजदूत श्ये फ़ंग ने कहा कि संगीत आत्मा की भाषा है। फ़िल्म और संगीत के माध्यम से 80 वर्ष पहले के युद्ध के कठिन और पीड़ादायक इतिहास को याद करना हमें अतीत से सीख लेने, वर्तमान की ज़िम्मेदारियों को समझने और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करता है। हमें इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए और न्याय की भावना को बनाए रखना चाहिए।

स्टीफ़न ऑर्लिंस ने कहा कि यह फ़िल्म कॉन्सर्ट संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाने के सबसे प्रेरणादायक तरीक़ों में से एक है। मौजूदा जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच, उन्हें उम्मीद है कि यह आयोजन सभ्यताओं के बीच एक मज़बूत सेतु का निर्माण करेगा और शांति को बढ़ावा देगा।

अब तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और मलेशिया सहित 58 देशों और क्षेत्रों के 1,317 मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों ने इस कार्यक्रम को कवर किया है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...